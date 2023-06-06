На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗа

От удара автомобиль улетел в кювет
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск (ХМАО) столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли водитель и пассажир машины Lada. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области.
«Предварительно, водитель ВАЗ, совершая обгон, не справился с управлением. <…> Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ скончались на месте ДТП», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Там также добавили, что от удара Lada улетела в кювет. Личности погибших и обстоятельства аварии устанавливаются. Движение по трассе не ограничено.
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