На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗа

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Виды Свердловской области, автомобильная авария, дтп, авария, разбитая машина, машина в кювете
От удара автомобиль улетел в кювет Фото:

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск (ХМАО) столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли водитель и пассажир машины Lada. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области.

«Предварительно, водитель ВАЗ, совершая обгон, не справился с управлением. <…> Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ скончались на месте ДТП», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что от удара Lada улетела в кювет. Личности погибших и обстоятельства аварии устанавливаются. Движение по трассе не ограничено.

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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск (ХМАО) столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли водитель и пассажир машины Lada. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области. «Предварительно, водитель ВАЗ, совершая обгон, не справился с управлением. <…> Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ скончались на месте ДТП», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что от удара Lada улетела в кювет. Личности погибших и обстоятельства аварии устанавливаются. Движение по трассе не ограничено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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