10 июня 2023
09 июня 2023

В Магнитогорске загорелся частично расселенный дом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в заброшенных деревянных домах на улице Куйбышева. Екатеринбург, дым, пожар, дом, частный сектор, пожарные
Жильцов дома эвакуировали (фото из архива) Фото:

Пожар произошел в частично расселенном доме в Магнитогорске (Челябинская область). По данным ГУ МЧС по Челябинской области, из здания эвакуированы 15 человек.

«Пожар случился в частично расселенном доме коридорного типа по улице Маяковского. Самостоятельно эвакуировались десять человек, пятерых по лестничным маршам на свежий воздух вывели сотрудники МЧС», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Открытое горение было ликвидировано в 15:48. В настоящее время идет проливка и разборка сгоревших конструкций. Причины пожара устанавливаются.

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Пожар произошел в частично расселенном доме в Магнитогорске (Челябинская область). По данным ГУ МЧС по Челябинской области, из здания эвакуированы 15 человек. «Пожар случился в частично расселенном доме коридорного типа по улице Маяковского. Самостоятельно эвакуировались десять человек, пятерых по лестничным маршам на свежий воздух вывели сотрудники МЧС», — сообщили в пресс-службе ведомства. Открытое горение было ликвидировано в 15:48. В настоящее время идет проливка и разборка сгоревших конструкций. Причины пожара устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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