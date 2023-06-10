Жильцов дома эвакуировали (фото из архива)
Пожар произошел в частично расселенном доме в Магнитогорске (Челябинская область). По данным ГУ МЧС по Челябинской области, из здания эвакуированы 15 человек.
«Пожар случился в частично расселенном доме коридорного типа по улице Маяковского. Самостоятельно эвакуировались десять человек, пятерых по лестничным маршам на свежий воздух вывели сотрудники МЧС», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Открытое горение было ликвидировано в 15:48. В настоящее время идет проливка и разборка сгоревших конструкций. Причины пожара устанавливаются.
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