Свердловская ГИБДД раскрыла подробности аварии, где пострадало несколько человек. Видео

ГИБДД: в ДТП под Покровским пострадало пять человек

11 июня 2023 в 23:58 Размер текста - 17 +

Семья на Hyundai Creta попала в ДТП, когда возвращалась домой из Режа (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU В результате аварии возле села Покровское (Свердловская область), где водитель Toyota RAV4 не уступил дорогу Hyundai Creta, пострадало пять человек. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «Водитель Hyundai — множественные переломы стопы, 49-летняя пассажирка автомобиля получила сотрясение мозга, у 25-летней пассажирки внедорожника тупая травма живота, а 48-летняя пассажирка Hyundai получила множественные травмы головы и сотрясение мозга», — сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме этого, водитель Toyota получил травмы головы и сотрясение мозга. Также в салоне Hyundai была четырехлетняя девочка, однако она не получила серьезных травм, так как сидела пристегнутой в детском кресле. По словам полицейских, семья на автомобиле Hyundai Creta попала в ДТП, когда возвращалась домой из Режа. Ранее URA.RU сообщало, что примерно в 20 часов 11 июня на 95 километре объездной автодороги возле села Покровское. По предварительной информации силовиков виновник аварии — водитель Toyota RAV4.

В результате аварии возле села Покровское (Свердловская область), где водитель Toyota RAV4 не уступил дорогу Hyundai Creta, пострадало пять человек. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «Водитель Hyundai — множественные переломы стопы, 49-летняя пассажирка автомобиля получила сотрясение мозга, у 25-летней пассажирки внедорожника тупая травма живота, а 48-летняя пассажирка Hyundai получила множественные травмы головы и сотрясение мозга», — сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме этого, водитель Toyota получил травмы головы и сотрясение мозга. Также в салоне Hyundai была четырехлетняя девочка, однако она не получила серьезных травм, так как сидела пристегнутой в детском кресле. По словам полицейских, семья на автомобиле Hyundai Creta попала в ДТП, когда возвращалась домой из Режа. Ранее URA.RU сообщало, что примерно в 20 часов 11 июня на 95 километре объездной автодороги возле села Покровское. По предварительной информации силовиков виновник аварии — водитель Toyota RAV4.