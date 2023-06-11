11 июня 2023
10 июня 2023

Свердловская ГИБДД раскрыла подробности аварии, где пострадало несколько человек. Видео

ГИБДД: в ДТП под Покровским пострадало пять человек
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП возле дома № 86 на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, чп, дтп, происшествие, авария
Семья на Hyundai Creta попала в ДТП, когда возвращалась домой из Режа (архивное фото) Фото:

В результате аварии возле села Покровское (Свердловская область), где водитель Toyota RAV4 не уступил дорогу Hyundai Creta, пострадало пять человек. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель Hyundai — множественные переломы стопы, 49-летняя пассажирка автомобиля получила сотрясение мозга, у 25-летней пассажирки внедорожника тупая травма живота, а 48-летняя пассажирка Hyundai получила множественные травмы головы и сотрясение мозга», — сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме этого, водитель Toyota получил травмы головы и сотрясение мозга.

Также в салоне Hyundai была четырехлетняя девочка, однако она не получила серьезных травм, так как сидела пристегнутой в детском кресле. По словам полицейских, семья на автомобиле Hyundai Creta попала в ДТП, когда возвращалась домой из Режа.

Ранее URA.RU сообщало, что примерно в 20 часов 11 июня на 95 километре объездной автодороги возле села Покровское. По предварительной информации силовиков виновник аварии — водитель Toyota RAV4.

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В результате аварии возле села Покровское (Свердловская область), где водитель Toyota RAV4 не уступил дорогу Hyundai Creta, пострадало пять человек. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «Водитель Hyundai — множественные переломы стопы, 49-летняя пассажирка автомобиля получила сотрясение мозга, у 25-летней пассажирки внедорожника тупая травма живота, а 48-летняя пассажирка Hyundai получила множественные травмы головы и сотрясение мозга», — сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме этого, водитель Toyota получил травмы головы и сотрясение мозга. Также в салоне Hyundai была четырехлетняя девочка, однако она не получила серьезных травм, так как сидела пристегнутой в детском кресле. По словам полицейских, семья на автомобиле Hyundai Creta попала в ДТП, когда возвращалась домой из Режа. Ранее URA.RU сообщало, что примерно в 20 часов 11 июня на 95 километре объездной автодороги возле села Покровское. По предварительной информации силовиков виновник аварии — водитель Toyota RAV4.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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