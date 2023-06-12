12 июня 2023
11 июня 2023

Под Тюменью нашли свалку кладбищенских венков. Фото

В поселке Винзили вблизи Тюмени устроили свалку кладбищенских венков
© Служба новостей «URA.RU»
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Мусор на кладбище. Тюмень, мусор, мусорная куча
Недобросовестный субподрядчик вывез мусор с кладбища в лесополосу Фото:

В поселке Винзили (Тюменский район) обнаружили свалку кладбищенских венков и прочего мусора с погостов вблизи лыжной базы. Фото с места жители разместили в социальных сетях.

«Винзили. Рядом с лыжной базой», — такой пост, проиллюстрированный фотографиями, появился в группе «Столичный Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте».

На снимках можно увидеть свалку мусора, выброшенного в лесном массиве. Среди отходов преобладает кладбищенская атрибутика — венки и прочее. Как написали в комментариях сами местные жители, свалка, которая раньше была на погосте, перекочевала в поселок.

Ситуацию прокомментировал подрядчик, который выполняет контракт по содержанию кладбища, заключенный с Винзилинским муниципальным образованием. В компании «Хим-Проф» пояснили, как мусор оказался в неположенном месте.

«Для вывоза мусора нами был привлечен субподрядчик. К сожалению, он недобросовестно исполнил свои обязательства. Свалка будет устранена, и мусор будет утилизирован в соответствии с требованиями», — говорится в сообщении компании. Как рассказали в мэрии Тюменского района, 13 июня подрядчик приступил к уборке свалки.

Фото:

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В поселке Винзили (Тюменский район) обнаружили свалку кладбищенских венков и прочего мусора с погостов вблизи лыжной базы. Фото с места жители разместили в социальных сетях. «Винзили. Рядом с лыжной базой», — такой пост, проиллюстрированный фотографиями, появился в группе «Столичный Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте». На снимках можно увидеть свалку мусора, выброшенного в лесном массиве. Среди отходов преобладает кладбищенская атрибутика — венки и прочее. Как написали в комментариях сами местные жители, свалка, которая раньше была на погосте, перекочевала в поселок. Ситуацию прокомментировал подрядчик, который выполняет контракт по содержанию кладбища, заключенный с Винзилинским муниципальным образованием. В компании «Хим-Проф» пояснили, как мусор оказался в неположенном месте. «Для вывоза мусора нами был привлечен субподрядчик. К сожалению, он недобросовестно исполнил свои обязательства. Свалка будет устранена, и мусор будет утилизирован в соответствии с требованиями», — говорится в сообщении компании. Как рассказали в мэрии Тюменского района, 13 июня подрядчик приступил к уборке свалки.
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