В Тюменской области 22 выпускника получат по 100 тысяч рублей

14 июня 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Выпускники получат вознаграждение за высший результат на ЕГЭ по русскому языку Фото: Московец Илья © URA.RU В Тюменской области 22 выпускника получат по 100 тысяч рублей за максимальный результат в ЕГЭ по русскому языку. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр областного правительства. «22 выпускника из Тюменской области добились 100-балльных результатов ЕГЭ по русскому языку. Все 100-балльники получат по 100 000 рублей. Решение поощрять ребят принял Губернатор Тюменской области Александр Моор», — говорится в сообщении. Максимального результата добились школьники из Тюмени, Заводоуковска, Ишима, Тобольска, а так же Тюменского и Абатского районов. Инфоцентр правительства Тюменской области отмечает, что количество стобальников по русскому языку в 2023 году в два раза больше, чем в прошлом. Ранее URA.RU рассказало еще об одном рекорде на ЕГЭ в Тюменской области.

В Тюменской области 22 выпускника получат по 100 тысяч рублей за максимальный результат в ЕГЭ по русскому языку. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр областного правительства. «22 выпускника из Тюменской области добились 100-балльных результатов ЕГЭ по русскому языку. Все 100-балльники получат по 100 000 рублей. Решение поощрять ребят принял Губернатор Тюменской области Александр Моор», — говорится в сообщении. Максимального результата добились школьники из Тюмени, Заводоуковска, Ишима, Тобольска, а так же Тюменского и Абатского районов. Инфоцентр правительства Тюменской области отмечает, что количество стобальников по русскому языку в 2023 году в два раза больше, чем в прошлом. Ранее URA.RU рассказало еще об одном рекорде на ЕГЭ в Тюменской области.