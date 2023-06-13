13 июня 2023

В Тюменской области 22 выпускника получат по 100 тысяч рублей

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Единый государственный экзамен в гимназии № 47. Екатеринбург, егэ
Выпускники получат вознаграждение за высший результат на ЕГЭ по русскому языку Фото:

В Тюменской области 22 выпускника получат по 100 тысяч рублей за максимальный результат в ЕГЭ по русскому языку. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр областного правительства.

«22 выпускника из Тюменской области добились 100-балльных результатов ЕГЭ по русскому языку. Все 100-балльники получат по 100 000 рублей. Решение поощрять ребят принял Губернатор Тюменской области Александр Моор», — говорится в сообщении.

Максимального результата добились школьники из Тюмени, Заводоуковска, Ишима, Тобольска, а так же Тюменского и Абатского районов. Инфоцентр правительства Тюменской области отмечает, что количество стобальников по русскому языку в 2023 году в два раза больше, чем в прошлом. Ранее URA.RU рассказало еще об одном рекорде на ЕГЭ в Тюменской области.

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В Тюменской области 22 выпускника получат по 100 тысяч рублей за максимальный результат в ЕГЭ по русскому языку. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр областного правительства. «22 выпускника из Тюменской области добились 100-балльных результатов ЕГЭ по русскому языку. Все 100-балльники получат по 100 000 рублей. Решение поощрять ребят принял Губернатор Тюменской области Александр Моор», — говорится в сообщении. Максимального результата добились школьники из Тюмени, Заводоуковска, Ишима, Тобольска, а так же Тюменского и Абатского районов. Инфоцентр правительства Тюменской области отмечает, что количество стобальников по русскому языку в 2023 году в два раза больше, чем в прошлом. Ранее URA.RU рассказало еще об одном рекорде на ЕГЭ в Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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