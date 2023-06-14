В Салехардском лицее появятся зоны отдыха и граффити на стенах

После реконструкции в Салехардском лицее появятся зоны отдыха, современные учебные помещения, а стены украсят граффити. Об этом сообщает администрация окружной столицы ЯНАО.
«В Салехарде готов проект обновленного здания Лицея. В обновленном здании будут современные кабинеты для старшеклассников, оснащенные передовым учебным и лабораторным оборудованием, спортзал, актовый зал, библиотека. А также — двухсветное коворкинговое пространство и комфортные зоны отдыха», — говорится в сообщении.
Известно, что проект нового лицея разрабатывали тюменские архитекторы. Существующее здание разберут до металлического каркаса. На создание проекта ушло полгода, для его воплощения потребуется еще два.
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