14 июня 2023

Из челябинского карьера достали труп человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, водолаз, река, вода, погружение в воду
Тело обнаружили на глубине 36 метров Фото:

Из городского карьера в Бакале (Челябинская область) водолазы достали труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

«Водолазы на протяжении 11 дней изучали водоем. Тело было обнаружено на глубине 36 метров», — рассказал источник.

По данным URA.RU, поиски велись с начала июня. Мужчина утонул в ходе вечеринки с друзьями. Он решил искупаться, будучи в нетрезвом состоянии.

Спасатели предупреждают жителей и гостей региона об опасностях, поджидающих их во время отдыха у водоемов. Им советуют быть аккуратней и соблюдать все необходимые требования безопасности.

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Из городского карьера в Бакале (Челябинская область) водолазы достали труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. «Водолазы на протяжении 11 дней изучали водоем. Тело было обнаружено на глубине 36 метров», — рассказал источник. По данным URA.RU, поиски велись с начала июня. Мужчина утонул в ходе вечеринки с друзьями. Он решил искупаться, будучи в нетрезвом состоянии. Спасатели предупреждают жителей и гостей региона об опасностях, поджидающих их во время отдыха у водоемов. Им советуют быть аккуратней и соблюдать все необходимые требования безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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