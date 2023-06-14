Из челябинского карьера достали труп человека

15 июня 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Тело обнаружили на глубине 36 метров Фото: Илья Московец © URA.RU Из городского карьера в Бакале (Челябинская область) водолазы достали труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. «Водолазы на протяжении 11 дней изучали водоем. Тело было обнаружено на глубине 36 метров», — рассказал источник. По данным URA.RU, поиски велись с начала июня. Мужчина утонул в ходе вечеринки с друзьями. Он решил искупаться, будучи в нетрезвом состоянии. Спасатели предупреждают жителей и гостей региона об опасностях, поджидающих их во время отдыха у водоемов. Им советуют быть аккуратней и соблюдать все необходимые требования безопасности.

Из городского карьера в Бакале (Челябинская область) водолазы достали труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. «Водолазы на протяжении 11 дней изучали водоем. Тело было обнаружено на глубине 36 метров», — рассказал источник. По данным URA.RU, поиски велись с начала июня. Мужчина утонул в ходе вечеринки с друзьями. Он решил искупаться, будучи в нетрезвом состоянии. Спасатели предупреждают жителей и гостей региона об опасностях, поджидающих их во время отдыха у водоемов. Им советуют быть аккуратней и соблюдать все необходимые требования безопасности.