Из челябинского карьера достали труп человека

Из городского карьера в Бакале (Челябинская область) водолазы достали труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.
«Водолазы на протяжении 11 дней изучали водоем. Тело было обнаружено на глубине 36 метров», — рассказал источник.
По данным URA.RU, поиски велись с начала июня. Мужчина утонул в ходе вечеринки с друзьями. Он решил искупаться, будучи в нетрезвом состоянии.
Спасатели предупреждают жителей и гостей региона об опасностях, поджидающих их во время отдыха у водоемов. Им советуют быть аккуратней и соблюдать все необходимые требования безопасности.
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