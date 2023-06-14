После гибели на пожаре бабушки и внука пермские силовики возбудили уголовное дело

15 июня 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

В сгоревшем доме обнаружены тела погибших (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После гибели на пожаре в поселке Новоильинский (Пермский край) 56-летней женщины и ее годовалого внука следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «По факту гибели женщины и ребенка возбуждено уголовное дело по статье „Причинение смерти по неосторожности двум лицам“. Сейчас на месте пожара работает группа следователей, они проводят осмотр места происшествия, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы», — рассказали в ведомстве. По предварительным данным пожар произошел из-за короткого замыкания. После того как пожарные потушили огонь, в доме были обнаружены тела погибшей пермячки и ее годовалого внука.

После гибели на пожаре в поселке Новоильинский (Пермский край) 56-летней женщины и ее годовалого внука следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «По факту гибели женщины и ребенка возбуждено уголовное дело по статье „Причинение смерти по неосторожности двум лицам“. Сейчас на месте пожара работает группа следователей, они проводят осмотр места происшествия, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы», — рассказали в ведомстве. По предварительным данным пожар произошел из-за короткого замыкания. После того как пожарные потушили огонь, в доме были обнаружены тела погибшей пермячки и ее годовалого внука.