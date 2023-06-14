14 июня 2023

После гибели на пожаре бабушки и внука пермские силовики возбудили уголовное дело

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Улица Бурова-Петрова. Курган, погорельцы, последствия пожара, сгоревшие дома
В сгоревшем доме обнаружены тела погибших (архивное фото) Фото:

После гибели на пожаре в поселке Новоильинский (Пермский край) 56-летней женщины и ее годовалого внука следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«По факту гибели женщины и ребенка возбуждено уголовное дело по статье „Причинение смерти по неосторожности двум лицам“. Сейчас на месте пожара работает группа следователей, они проводят осмотр места происшествия, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным пожар произошел из-за короткого замыкания. После того как пожарные потушили огонь, в доме были обнаружены тела погибшей пермячки и ее годовалого внука.

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После гибели на пожаре в поселке Новоильинский (Пермский край) 56-летней женщины и ее годовалого внука следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «По факту гибели женщины и ребенка возбуждено уголовное дело по статье „Причинение смерти по неосторожности двум лицам“. Сейчас на месте пожара работает группа следователей, они проводят осмотр места происшествия, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы», — рассказали в ведомстве. По предварительным данным пожар произошел из-за короткого замыкания. После того как пожарные потушили огонь, в доме были обнаружены тела погибшей пермячки и ее годовалого внука.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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