После гибели на пожаре бабушки и внука пермские силовики возбудили уголовное дело

После гибели на пожаре в поселке Новоильинский (Пермский край) 56-летней женщины и ее годовалого внука следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«По факту гибели женщины и ребенка возбуждено уголовное дело по статье „Причинение смерти по неосторожности двум лицам“. Сейчас на месте пожара работает группа следователей, они проводят осмотр места происшествия, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы», — рассказали в ведомстве.
По предварительным данным пожар произошел из-за короткого замыкания. После того как пожарные потушили огонь, в доме были обнаружены тела погибшей пермячки и ее годовалого внука.
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