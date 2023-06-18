Mash: строящийся в Брянске госпиталь для ветеранов загорелся из-за диверсии. Видео

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Огонь в Брянской области уже потушили Фото:

В Брянске загорелся строящийся госпиталь для ветеранов. Одной из возможных причин пожара отмечают диверсию. Об этом сообщает Mash.

«Пожар в строящемся госпитале для ветеранов в Брянске ликвидирован. <…> Одна из возможных его причин — диверсия», — передают авторы канала. Отмечается, что в настоящий момент огонь уже потушен. Пострадавших нет.

URA.RU направило запрос в МЧС по Брянской области с целью уточнения информации. Ответ ожидается.

Украина неоднократно атаковала приграничные российские территории. В том числе, нападения совершаются в Брянской области.

Обновлено в 16:40. Возгорание произошло при заливке битумом плит, сообщили ТАСС в экстренных службах. Сторонних причин пожара нет.

В Брянске загорелся госпиталь для ветеранов
В Брянске загорелся госпиталь для ветеранов
Фото:

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В Брянске загорелся строящийся госпиталь для ветеранов. Одной из возможных причин пожара отмечают диверсию. Об этом сообщает Mash. «Пожар в строящемся госпитале для ветеранов в Брянске ликвидирован. <…> Одна из возможных его причин — диверсия», — передают авторы канала. Отмечается, что в настоящий момент огонь уже потушен. Пострадавших нет. URA.RU направило запрос в МЧС по Брянской области с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Украина неоднократно атаковала приграничные российские территории. В том числе, нападения совершаются в Брянской области. Обновлено в 16:40. Возгорание произошло при заливке битумом плит, сообщили ТАСС в экстренных службах. Сторонних причин пожара нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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