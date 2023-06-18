Mash: строящийся в Брянске госпиталь для ветеранов загорелся из-за диверсии. Видео

18 июня 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Огонь в Брянской области уже потушили Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Брянске загорелся строящийся госпиталь для ветеранов. Одной из возможных причин пожара отмечают диверсию. Об этом сообщает Mash. «Пожар в строящемся госпитале для ветеранов в Брянске ликвидирован. <…> Одна из возможных его причин — диверсия», — передают авторы канала. Отмечается, что в настоящий момент огонь уже потушен. Пострадавших нет. URA.RU направило запрос в МЧС по Брянской области с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Украина неоднократно атаковала приграничные российские территории. В том числе, нападения совершаются в Брянской области. Обновлено в 16:40. Возгорание произошло при заливке битумом плит, сообщили ТАСС в экстренных службах. Сторонних причин пожара нет. В Брянске загорелся госпиталь для ветеранов Фото: telegram-канал Mash

В Брянске загорелся строящийся госпиталь для ветеранов. Одной из возможных причин пожара отмечают диверсию. Об этом сообщает Mash. «Пожар в строящемся госпитале для ветеранов в Брянске ликвидирован. <…> Одна из возможных его причин — диверсия», — передают авторы канала. Отмечается, что в настоящий момент огонь уже потушен. Пострадавших нет. URA.RU направило запрос в МЧС по Брянской области с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Украина неоднократно атаковала приграничные российские территории. В том числе, нападения совершаются в Брянской области. Обновлено в 16:40. Возгорание произошло при заливке битумом плит, сообщили ТАСС в экстренных службах. Сторонних причин пожара нет.