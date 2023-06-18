В Брянске загорелся строящийся госпиталь для ветеранов. Одной из возможных причин пожара отмечают диверсию. Об этом сообщает Mash.
«Пожар в строящемся госпитале для ветеранов в Брянске ликвидирован. <…> Одна из возможных его причин — диверсия», — передают авторы канала. Отмечается, что в настоящий момент огонь уже потушен. Пострадавших нет.
URA.RU направило запрос в МЧС по Брянской области с целью уточнения информации. Ответ ожидается.
Украина неоднократно атаковала приграничные российские территории. В том числе, нападения совершаются в Брянской области.
Обновлено в 16:40. Возгорание произошло при заливке битумом плит, сообщили ТАСС в экстренных службах. Сторонних причин пожара нет.
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