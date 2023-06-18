Тюменцам рассказали, когда в регион вернется теплая погода

В Тюмени 24 июня потеплеет до 19 градусов

В Тюмени потеплеет до 19 градусов, однако сохранятся дожди Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмень 24 июня вернется теплая погода. По данным синоптиков, в городе потеплеет до 19 градусов, однако сохранятся дожди. Такая информация представлена на сайте Gismeteo.

«В субботу, 24 июня, в Тюмени температура воздуха поднимется до 19 градусов, ночью опустится до 9. Ожидается дождь, ветер 8 м/с. 27 июня ожидается потепление до 20 градусов, 28 июня до 22 градусов», — сообщается на сайте агрегатора погоды.

Дожди, по данным синоптиков, будут идти ежедневно. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 19 и 20 июня ожидаются сильный ливень, град и грозы.