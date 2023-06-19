Британия приняла закон о сохранении антироссийских санкций

Санкции Великобритании против России будут сохранены. Страна подготовила законопроект, по которому санкции будут оставаться действительными, пока РФ не выплатит компенсации Украине.
«Великобритания представила закон, который позволит ей сохранить санкции против России до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию Украине», — сообщает МИД Британии. Сообщение приводит европейское издание Reuters в своем материале.
Британия ввела санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Так, 19 мая страна ввела санкции против 86 связанных с Россией компаний и физлиц, передает «Национальная служба новостей». В июне Британия запретила импортировать золото, дерево и цемент из Белоруссии из-за РФ.
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