Британия запретила импортировать золото, дерево и цемент из Белоруссии из-за РФ

Великобритания расширила санкции против Белоруссии из-за помощи России

08 июня 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Лондон запретил импорт золота из Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания расширила санкции в отношении Белоруссии из-за помощи российской стороне. Лондон запретил импорт золота, древесины и цемента из Республики. «Великобритания объявила в четверг о новом пакете санкций против Беларуси за ее роль в содействии России, включая запреты на импорт и новые меры, направленные на предотвращение интернет-пропаганды», — передает Reuters заявление британского МИДа на заседании Совета министров ОЭСР. Уточняется, что Лондон запретил импорт золота, древесины и цемента с белорусской территории. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригрозил Минску санкциями после того, как Белоруссия разрешила России разместить ядерное оружие на своей границе. Дипломат заявил, что белорусская сторона может это остановить, передает деловое издание «Взгляд».

Великобритания расширила санкции в отношении Белоруссии из-за помощи российской стороне. Лондон запретил импорт золота, древесины и цемента из Республики. «Великобритания объявила в четверг о новом пакете санкций против Беларуси за ее роль в содействии России, включая запреты на импорт и новые меры, направленные на предотвращение интернет-пропаганды», — передает Reuters заявление британского МИДа на заседании Совета министров ОЭСР. Уточняется, что Лондон запретил импорт золота, древесины и цемента с белорусской территории. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригрозил Минску санкциями после того, как Белоруссия разрешила России разместить ядерное оружие на своей границе. Дипломат заявил, что белорусская сторона может это остановить, передает деловое издание «Взгляд».