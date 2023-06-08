Британия запретила импортировать золото, дерево и цемент из Белоруссии из-за РФ

Великобритания расширила санкции против Белоруссии из-за помощи России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Лондон запретил импорт золота из Белоруссии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Великобритания расширила санкции в отношении Белоруссии из-за помощи российской стороне. Лондон запретил импорт золота, древесины и цемента из Республики.

«Великобритания объявила в четверг о новом пакете санкций против Беларуси за ее роль в содействии России, включая запреты на импорт и новые меры, направленные на предотвращение интернет-пропаганды», — передает Reuters заявление британского МИДа на заседании Совета министров ОЭСР. Уточняется, что Лондон запретил импорт золота, древесины и цемента с белорусской территории.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригрозил Минску санкциями после того, как Белоруссия разрешила России разместить ядерное оружие на своей границе. Дипломат заявил, что белорусская сторона может это остановить, передает деловое издание «Взгляд».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Великобритания расширила санкции в отношении Белоруссии из-за помощи российской стороне. Лондон запретил импорт золота, древесины и цемента из Республики. «Великобритания объявила в четверг о новом пакете санкций против Беларуси за ее роль в содействии России, включая запреты на импорт и новые меры, направленные на предотвращение интернет-пропаганды», — передает Reuters заявление британского МИДа на заседании Совета министров ОЭСР. Уточняется, что Лондон запретил импорт золота, древесины и цемента с белорусской территории. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригрозил Минску санкциями после того, как Белоруссия разрешила России разместить ядерное оружие на своей границе. Дипломат заявил, что белорусская сторона может это остановить, передает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...