18 июня 2023

Из-за усиления ветра тюменцев предупредили об опасности. Скрин

В Тюмени из-за усиления ветра сохраняется пожароопасность
© Служба новостей «URA.RU»
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По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются дожди, ветер до 25 м/с и град Фото:

В Тюменской области из-за усиления ветра сохраняется высокая пожароопасность. Такие сообщения поступают жителям региона от единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).

«Внимание! В регионе ожидается усиление ветра, сохраняется чрезвычайная пожароопасность! Будьте осторожны!», — говорится в сообщениях.

Противопожарный режим введен в регионе с 3 апреля 2023 года. На это время тюменцев запрещено посещать лес, разводить огонь и сжигать траву. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 19 и 20 июня ухудшится погода. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются дожди, ветер до 25 м/с и град.

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В Тюменской области из-за усиления ветра сохраняется высокая пожароопасность. Такие сообщения поступают жителям региона от единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). «Внимание! В регионе ожидается усиление ветра, сохраняется чрезвычайная пожароопасность! Будьте осторожны!», — говорится в сообщениях. Противопожарный режим введен в регионе с 3 апреля 2023 года. На это время тюменцев запрещено посещать лес, разводить огонь и сжигать траву. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 19 и 20 июня ухудшится погода. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются дожди, ветер до 25 м/с и град.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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