По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются дожди, ветер до 25 м/с и град
В Тюменской области из-за усиления ветра сохраняется высокая пожароопасность. Такие сообщения поступают жителям региона от единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).
«Внимание! В регионе ожидается усиление ветра, сохраняется чрезвычайная пожароопасность! Будьте осторожны!», — говорится в сообщениях.
Противопожарный режим введен в регионе с 3 апреля 2023 года. На это время тюменцев запрещено посещать лес, разводить огонь и сжигать траву. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 19 и 20 июня ухудшится погода. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются дожди, ветер до 25 м/с и град.
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