Из-за усиления ветра тюменцев предупредили об опасности. Скрин

В Тюмени из-за усиления ветра сохраняется пожароопасность

19 июня 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются дожди, ветер до 25 м/с и град Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области из-за усиления ветра сохраняется высокая пожароопасность. Такие сообщения поступают жителям региона от единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). «Внимание! В регионе ожидается усиление ветра, сохраняется чрезвычайная пожароопасность! Будьте осторожны!», — говорится в сообщениях. Противопожарный режим введен в регионе с 3 апреля 2023 года. На это время тюменцев запрещено посещать лес, разводить огонь и сжигать траву. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 19 и 20 июня ухудшится погода. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются дожди, ветер до 25 м/с и град. Скрин сообщений, который рассылают тюменцам

В Тюменской области из-за усиления ветра сохраняется высокая пожароопасность. Такие сообщения поступают жителям региона от единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). «Внимание! В регионе ожидается усиление ветра, сохраняется чрезвычайная пожароопасность! Будьте осторожны!», — говорится в сообщениях. Противопожарный режим введен в регионе с 3 апреля 2023 года. На это время тюменцев запрещено посещать лес, разводить огонь и сжигать траву. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 19 и 20 июня ухудшится погода. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются дожди, ветер до 25 м/с и град.