ЛДПР не стала бороться за мандаты на довыборах в Тюменскую облдуму

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Здания. Тюмень, областная дума, облдума тюмень
Тюменская оппозиция не станет бороться за мандаты в облдуму Фото:

Тюменская ЛДПР не стала бороться за мандаты на довыборах в облдуму, выдвинув двух технических кандидатов. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки.

«Отделение выдвинуло муниципальных депутатов Руслана Сабирова и Станислава Зыкова. Соперничать с согласованными кандидатами от ЕР у обоих шансов нет. Реготделение сдалось без боя», — поделился источник агентства.

Агентство направило запрос в реготделение партии. Ответ на него ожидается.

Наиболее вероятные претенденты на освободившиеся в заксобрании мандаты — директор филиала «Мостострой-11» Андрей Лазарев и спецпредставитель губернатора Моора по СВО Николай Савченко. Места в облдуме стали вакантными после досрочной сдачи мандатов двумя богатейшими тюменскими политиками: Сергеем Романовым и Николаем Руссу. Депутаты опасались западных санкций.

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Тюменская ЛДПР не стала бороться за мандаты на довыборах в облдуму, выдвинув двух технических кандидатов. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки. «Отделение выдвинуло муниципальных депутатов Руслана Сабирова и Станислава Зыкова. Соперничать с согласованными кандидатами от ЕР у обоих шансов нет. Реготделение сдалось без боя», — поделился источник агентства. Агентство направило запрос в реготделение партии. Ответ на него ожидается. Наиболее вероятные претенденты на освободившиеся в заксобрании мандаты — директор филиала «Мостострой-11» Андрей Лазарев и спецпредставитель губернатора Моора по СВО Николай Савченко. Места в облдуме стали вакантными после досрочной сдачи мандатов двумя богатейшими тюменскими политиками: Сергеем Романовым и Николаем Руссу. Депутаты опасались западных санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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