ЛДПР не стала бороться за мандаты на довыборах в Тюменскую облдуму

Тюменская оппозиция не станет бороться за мандаты в облдуму Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменская ЛДПР не стала бороться за мандаты на довыборах в облдуму, выдвинув двух технических кандидатов. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки.

«Отделение выдвинуло муниципальных депутатов Руслана Сабирова и Станислава Зыкова. Соперничать с согласованными кандидатами от ЕР у обоих шансов нет. Реготделение сдалось без боя», — поделился источник агентства.

Агентство направило запрос в реготделение партии. Ответ на него ожидается.

Наиболее вероятные претенденты на освободившиеся в заксобрании мандаты — директор филиала «Мостострой-11» Андрей Лазарев и спецпредставитель губернатора Моора по СВО Николай Савченко. Места в облдуме стали вакантными после досрочной сдачи мандатов двумя богатейшими тюменскими политиками: Сергеем Романовым и Николаем Руссу. Депутаты опасались западных санкций.