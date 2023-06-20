Пермячка обезоружила бывшего дочери, который напал с ножом на девушку

20 июня 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Пермяк ворвался в дом к бывшей и начал угрожать ей ножом Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Краснокамске (Пермский край) пьяный местный житель ворвался в дом к бывшей сожительнице с ножом и начал угрожать ей убийством. Обезвредить неадекватного молодого человека удалось матери потерпевшей, которая была в тот момент дома, сообщает сайт СУ СК по Пермскому краю. «Демонстрируя в своей руке нож, подозреваемый высказывал в адрес бывшей сожительницы угрозу убийством, которую потерпевшая воспринимала реально. Матери потерпевшей удалось забрать у подозреваемого нож и пресечь его противоправные действия», — говорится на сайте. ЧП произошло в мае 2023 года. В отношении парня возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). На данный момент расследование дела продолжается.

В Краснокамске (Пермский край) пьяный местный житель ворвался в дом к бывшей сожительнице с ножом и начал угрожать ей убийством. Обезвредить неадекватного молодого человека удалось матери потерпевшей, которая была в тот момент дома, сообщает сайт СУ СК по Пермскому краю. «Демонстрируя в своей руке нож, подозреваемый высказывал в адрес бывшей сожительницы угрозу убийством, которую потерпевшая воспринимала реально. Матери потерпевшей удалось забрать у подозреваемого нож и пресечь его противоправные действия», — говорится на сайте. ЧП произошло в мае 2023 года. В отношении парня возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). На данный момент расследование дела продолжается.