Пермячка обезоружила бывшего дочери, который напал с ножом на девушку

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Клипарт. Екатеринбург, убийство, нападение, покушение, уголовник, маньяк, нож
Пермяк ворвался в дом к бывшей и начал угрожать ей ножом Фото:

В Краснокамске (Пермский край) пьяный местный житель ворвался в дом к бывшей сожительнице с ножом и начал угрожать ей убийством. Обезвредить неадекватного молодого человека удалось матери потерпевшей, которая была в тот момент дома, сообщает сайт СУ СК по Пермскому краю.

«Демонстрируя в своей руке нож, подозреваемый высказывал в адрес бывшей сожительницы угрозу убийством, которую потерпевшая воспринимала реально. Матери потерпевшей удалось забрать у подозреваемого нож и пресечь его противоправные действия», — говорится на сайте. ЧП произошло в мае 2023 года.

В отношении парня возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). На данный момент расследование дела продолжается.

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В Краснокамске (Пермский край) пьяный местный житель ворвался в дом к бывшей сожительнице с ножом и начал угрожать ей убийством. Обезвредить неадекватного молодого человека удалось матери потерпевшей, которая была в тот момент дома, сообщает сайт СУ СК по Пермскому краю. «Демонстрируя в своей руке нож, подозреваемый высказывал в адрес бывшей сожительницы угрозу убийством, которую потерпевшая воспринимала реально. Матери потерпевшей удалось забрать у подозреваемого нож и пресечь его противоправные действия», — говорится на сайте. ЧП произошло в мае 2023 года. В отношении парня возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). На данный момент расследование дела продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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