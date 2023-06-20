20 июня 2023

Форум в Екатеринбурге, где ждали Путина, пройдет без федеральных VIP

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор участников на пленарное заседании форума АСИ. Москва, депутат, чиновник, портфель, диалог
В Москву из Екатеринбурга ушли десятки приглашений Фото:

Форум городов трудовой доблести, куда губернатор Евгений Куйвашев приглашал президента РФ Владимира Путина, пройдет не так, как рассчитывала мэрия. Единственным федеральным VIP, откликнувшимся на предложение приехать, стал помощник президента РФ Владимир Мединский, рассказал URA.RU источник, близкий к оргкомитету.

Информацию о приезде Мединского агентству подтвердила его представитель. По ее словам, Мединский будет участвовать не только в открытии стелы «Город трудовой доблести» 22 июня, но и в мероприятиях по случаю 300-летия Екатеринбурга.

«Другие представители администрации президента и правительства РФ свое участие не подтвердили», — рассказал URA.RU источник. Помимо Мединского, на форуме ожидаются главы городов, удостоенных такого же звания.

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Форум городов трудовой доблести, куда губернатор Евгений Куйвашев приглашал президента РФ Владимира Путина, пройдет не так, как рассчитывала мэрия. Единственным федеральным VIP, откликнувшимся на предложение приехать, стал помощник президента РФ Владимир Мединский, рассказал URA.RU источник, близкий к оргкомитету. Информацию о приезде Мединского агентству подтвердила его представитель. По ее словам, Мединский будет участвовать не только в открытии стелы «Город трудовой доблести» 22 июня, но и в мероприятиях по случаю 300-летия Екатеринбурга. «Другие представители администрации президента и правительства РФ свое участие не подтвердили», — рассказал URA.RU источник. Помимо Мединского, на форуме ожидаются главы городов, удостоенных такого же звания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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