Форум в Екатеринбурге, где ждали Путина, пройдет без федеральных VIP

Форум городов трудовой доблести, куда губернатор Евгений Куйвашев приглашал президента РФ Владимира Путина, пройдет не так, как рассчитывала мэрия. Единственным федеральным VIP, откликнувшимся на предложение приехать, стал помощник президента РФ Владимир Мединский, рассказал URA.RU источник, близкий к оргкомитету.
Информацию о приезде Мединского агентству подтвердила его представитель. По ее словам, Мединский будет участвовать не только в открытии стелы «Город трудовой доблести» 22 июня, но и в мероприятиях по случаю 300-летия Екатеринбурга.
«Другие представители администрации президента и правительства РФ свое участие не подтвердили», — рассказал URA.RU источник. Помимо Мединского, на форуме ожидаются главы городов, удостоенных такого же звания.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.