Губернатор Куйвашев пригласил Путина в Екатеринбург

06 июня 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

В последний раз Владимир Путин приезжал в Екатеринбург четыре года назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил президенту РФ Владимиру Путину официальное приглашение в Екатеринбург — на форум городов трудовой доблести. Об этом URA.RU рассказал источник в областном правительстве, близкий к оргкомитету мероприятия. Новость по теме Президента РФ Путина ждут в Екатеринбурге Оно пройдет 22—23 июня, главные организаторы — администрация президента и «Российское военно-историческое общество». «Ожидается целый десант федеральных VIP», — анонсировал собеседник. Представителю губернатора направлен запрос на комментарий, ответ пока не пришел. На возможный приезд Путина в Екатеринбург намекал еще его спецпредставитель по экологии и транспорту Сергей Иванов в середине мая. Последний визит Путина в Екатеринбург состоялся в 2019-м году — в рамках промышленной выставки «Иннопром» и саммита GMIS. В конце прошлого года активно обсуждалось, что президент якобы вот-вот прилетит в Нижний Тагил (там «Уралвагонзавод»), однако этого не произошло.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил президенту РФ Владимиру Путину официальное приглашение в Екатеринбург — на форум городов трудовой доблести. Об этом URA.RU рассказал источник в областном правительстве, близкий к оргкомитету мероприятия. Оно пройдет 22—23 июня, главные организаторы — администрация президента и «Российское военно-историческое общество». «Ожидается целый десант федеральных VIP», — анонсировал собеседник. Представителю губернатора направлен запрос на комментарий, ответ пока не пришел. На возможный приезд Путина в Екатеринбург намекал еще его спецпредставитель по экологии и транспорту Сергей Иванов в середине мая. Последний визит Путина в Екатеринбург состоялся в 2019-м году — в рамках промышленной выставки «Иннопром» и саммита GMIS. В конце прошлого года активно обсуждалось, что президент якобы вот-вот прилетит в Нижний Тагил (там «Уралвагонзавод»), однако этого не произошло.