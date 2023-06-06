Губернатор Куйвашев пригласил Путина в Екатеринбург

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Визит Президента РФ Владимира Путина на "VI Всероссийский форум рабочей молодёжи". Екатеринбург, куйвашев евгений, мантуров денис, потапов александр, путин владимир
В последний раз Владимир Путин приезжал в Екатеринбург четыре года назад Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил президенту РФ Владимиру Путину официальное приглашение в Екатеринбург — на форум городов трудовой доблести. Об этом URA.RU рассказал источник в областном правительстве, близкий к оргкомитету мероприятия.

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Президента РФ Путина ждут в Екатеринбурге

Оно пройдет 22—23 июня, главные организаторы — администрация президента и «Российское военно-историческое общество». «Ожидается целый десант федеральных VIP», — анонсировал собеседник. Представителю губернатора направлен запрос на комментарий, ответ пока не пришел.

На возможный приезд Путина в Екатеринбург намекал еще его спецпредставитель по экологии и транспорту Сергей Иванов в середине мая. Последний визит Путина в Екатеринбург состоялся в 2019-м году — в рамках промышленной выставки «Иннопром» и саммита GMIS. В конце прошлого года активно обсуждалось, что президент якобы вот-вот прилетит в Нижний Тагил (там «Уралвагонзавод»), однако этого не произошло.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил президенту РФ Владимиру Путину официальное приглашение в Екатеринбург — на форум городов трудовой доблести. Об этом URA.RU рассказал источник в областном правительстве, близкий к оргкомитету мероприятия. Оно пройдет 22—23 июня, главные организаторы — администрация президента и «Российское военно-историческое общество». «Ожидается целый десант федеральных VIP», — анонсировал собеседник. Представителю губернатора направлен запрос на комментарий, ответ пока не пришел. На возможный приезд Путина в Екатеринбург намекал еще его спецпредставитель по экологии и транспорту Сергей Иванов в середине мая. Последний визит Путина в Екатеринбург состоялся в 2019-м году — в рамках промышленной выставки «Иннопром» и саммита GMIS. В конце прошлого года активно обсуждалось, что президент якобы вот-вот прилетит в Нижний Тагил (там «Уралвагонзавод»), однако этого не произошло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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