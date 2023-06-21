21 июня 2023

В Пермском крае детям отменили поездки в лагерь по решению суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетная семья Кириченко. Свердловская область, Березовский, детский дом, детский лагерь, детские игрушки, детская комната, спальное место
Детям нельзя заезжать в лагерь с 23 июня Фото:

В лагере «Восток» в деревне Дворцовая Слудка Пермского края отменили заезд детей на смену с 23 июня. Причиной стало судебное решение в отношении предпринимателя, который предоставляет услуги по организации отдыха детей в лагере, сообщается в группе Пермского регионального отделения МОО «Содействие детскому отдыху» в соцсети «ВКонтакте».

«В соответствии с определением Пермского районного суда от 21 июня 2023 г., деятельность ИП Суворова Александра Михайловича по организации отдыха и оздоровления детей в детском оздоровительном лагере „Восток“ приостановлена. Заезд детей на смену с 23 июня 2023 года невозможен», — сообщается в публикации в группе.

В комментариях под публикацией начали возмущаться пользователи. Некоторые отмечают, что скоро должны были поехать в этот лагерь и заранее их никто не предупреждал. «Это что шутка??? Мы завтра едем в этот лагерь. Сидим на чемодане», — пишет подписчица. Другие комментаторы интересуются причинами и деталями дела. Администрация группы просит по всем вопросам обращаться на горячую линию министерства соцразвития края.

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В лагере «Восток» в деревне Дворцовая Слудка Пермского края отменили заезд детей на смену с 23 июня. Причиной стало судебное решение в отношении предпринимателя, который предоставляет услуги по организации отдыха детей в лагере, сообщается в группе Пермского регионального отделения МОО «Содействие детскому отдыху» в соцсети «ВКонтакте». «В соответствии с определением Пермского районного суда от 21 июня 2023 г., деятельность ИП Суворова Александра Михайловича по организации отдыха и оздоровления детей в детском оздоровительном лагере „Восток“ приостановлена. Заезд детей на смену с 23 июня 2023 года невозможен», — сообщается в публикации в группе. В комментариях под публикацией начали возмущаться пользователи. Некоторые отмечают, что скоро должны были поехать в этот лагерь и заранее их никто не предупреждал. «Это что шутка??? Мы завтра едем в этот лагерь. Сидим на чемодане», — пишет подписчица. Другие комментаторы интересуются причинами и деталями дела. Администрация группы просит по всем вопросам обращаться на горячую линию министерства соцразвития края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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