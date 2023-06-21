В Пермском крае детям отменили поездки в лагерь по решению суда

В лагере «Восток» в деревне Дворцовая Слудка Пермского края отменили заезд детей на смену с 23 июня. Причиной стало судебное решение в отношении предпринимателя, который предоставляет услуги по организации отдыха детей в лагере, сообщается в группе Пермского регионального отделения МОО «Содействие детскому отдыху» в соцсети «ВКонтакте».
«В соответствии с определением Пермского районного суда от 21 июня 2023 г., деятельность ИП Суворова Александра Михайловича по организации отдыха и оздоровления детей в детском оздоровительном лагере „Восток“ приостановлена. Заезд детей на смену с 23 июня 2023 года невозможен», — сообщается в публикации в группе.
В комментариях под публикацией начали возмущаться пользователи. Некоторые отмечают, что скоро должны были поехать в этот лагерь и заранее их никто не предупреждал. «Это что шутка??? Мы завтра едем в этот лагерь. Сидим на чемодане», — пишет подписчица. Другие комментаторы интересуются причинами и деталями дела. Администрация группы просит по всем вопросам обращаться на горячую линию министерства соцразвития края.
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