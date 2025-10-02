Балет, мюзикл, комедия и сказка: афиша пермских театров на выходные

Театральная афиша ближайших выходных предлагает пермякам увидеть знаменитые постановки. Среди них балет «Корсар» (12+), мюзикл «Винил» (12+) и сказ «Про Федота-стрельца» (12+). Подробнее — в обзоре URA.RU.
4 октября
«Про Федота-стрельца» (12+)
Постановку по пьесе Леонида Филатова представляет театр «У Моста». Спектакль наполнен искрометным юмором, народной мудростью, чудесами и мистикой, говорят авторы. «Невероятно смешные Царь-самодур, его туповатый помощник Генерал, коварная Баба-яга, разудалые скоморохи-потешники и, конечно, бравый молодец Федот-стрелец со своей красавицей женой Марусей — это персонажи действительно на все времена», — говорится на сайте театра.
4-5 октября
«Винил» (12+)
Фееричный мюзикл с использованием уникальной механики сцены Театра-Театра. Большая сцена скоро закроется на ремонт, и актеры дают в эти выходные четыре показа легендарного спектакля — два в субботу и два в воскресенье. Это история из выдуманной советской страны, где все живут музыкой и поют, но поют то, что принято. Но приходят «стиляги», которые рушат стереотипы, ищут новое звучание и стиль, бросая вызов официозу.
5 октября
«Корсар» (12+)
На сцене Пермского театра оперы и балета романтический балет в трех действиях. В Перми «Корсар» поставлен по оригинальной партитуре Адольфа Адана, которую театр получил из архивов Парижской оперы. «Постановка Мариуса Петипа (1863, Мариинский театр) с приключенческим сюжетом, ориентальными мотивами, витиеватой любовной коллизией, пиратской экзотикой и впечатляющей сценой крушения корабля в финале позволяет воспринимать этот старинный балет по мотивам одноименной поэмы Байрона не как театральную архаику, а как крупнобюджетный блокбастер в стиле Золотого века Голливуда», — отмечают авторы постановки.
«Ненормальная» (18+)
Театр «У Моста» в воскресенье показывает абсурдную комедию «Ненормальная» (18+). «В жизнь успешного красавца-бизнесмена вдруг врывается она. Сорокалетняя, одинокая, сумасшедшая, которая пристает к нему с совершенно невероятным предложением. Абсурдная, и потому очень смешная история с абсолютно непредсказуемым финалом, в которой есть место и любви, и вечным спорам о самом главном», — кратко описывается замысел на сайте театра.
