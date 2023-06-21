21 июня 2023

ФСБ вскрыла налоговые махинации челябинских бизнесменов

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, суд, клетка, камуфляж
Сейчас устанавливаются все причастные к преступлению Фото:

Сотрудники ФСБ и полиция выявили махинации с налогами, которыми несколько лет занималось руководство челябинской фирме. По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщили 22 июня URA.RU в управлении СКР по Челябинской области.

«По данным следствия, в 2018—2020 годах должностные лица предприятия включали в налоговую декларацию ложные сведения о вычетах по НДС по фиктивным договорам с „номинальными“ контрагентами. В итоге они утаили от государства более 45 млн рублей», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Проверка налоговой службы, а также работа сотрудников ФСБ и МВД выявила махинации. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Следователи устанавливают всех причастных к совершению преступления.

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Сотрудники ФСБ и полиция выявили махинации с налогами, которыми несколько лет занималось руководство челябинской фирме. По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщили 22 июня URA.RU в управлении СКР по Челябинской области. «По данным следствия, в 2018—2020 годах должностные лица предприятия включали в налоговую декларацию ложные сведения о вычетах по НДС по фиктивным договорам с „номинальными“ контрагентами. В итоге они утаили от государства более 45 млн рублей», — пояснили в пресс-службе ведомства. Проверка налоговой службы, а также работа сотрудников ФСБ и МВД выявила махинации. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Следователи устанавливают всех причастных к совершению преступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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