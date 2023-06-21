ФСБ вскрыла налоговые махинации челябинских бизнесменов

Сотрудники ФСБ и полиция выявили махинации с налогами, которыми несколько лет занималось руководство челябинской фирме. По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщили 22 июня URA.RU в управлении СКР по Челябинской области.
«По данным следствия, в 2018—2020 годах должностные лица предприятия включали в налоговую декларацию ложные сведения о вычетах по НДС по фиктивным договорам с „номинальными“ контрагентами. В итоге они утаили от государства более 45 млн рублей», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Проверка налоговой службы, а также работа сотрудников ФСБ и МВД выявила махинации. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Следователи устанавливают всех причастных к совершению преступления.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.