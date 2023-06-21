21 июня 2023

В Перми умер судья, проработавший более 20 лет

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Александр Закомлистов ушел из жизни в 67 лет Фото:

Ушел из жизни судья Пермского краевого суда в отставке Александр Закомлистов. Информация об это размещена на официальном сайте суда.

«На 68 году жизни скончался судья в отставке Александр Закомлистов Пермский краевой суд, Совет судей и квалификационная коллегия судей Пермского края выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким по поводу кончины Александра Федоровича Закомлистова», — говорится в сообщении суда.

Закомлистов родился в поселке Нижне-Сергинск Свердловской области. По окончании юридического факультета Пермского государственного университета стал работать народным судьей в Свердловском районном суде Перми. В 1986 году занял должность судьи Пермского краевого суда, где проработал до своей отставки.

Александр Закомлистов
Александр Закомлистов

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Ушел из жизни судья Пермского краевого суда в отставке Александр Закомлистов. Информация об это размещена на официальном сайте суда. «На 68 году жизни скончался судья в отставке Александр Закомлистов Пермский краевой суд, Совет судей и квалификационная коллегия судей Пермского края выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким по поводу кончины Александра Федоровича Закомлистова», — говорится в сообщении суда. Закомлистов родился в поселке Нижне-Сергинск Свердловской области. По окончании юридического факультета Пермского государственного университета стал работать народным судьей в Свердловском районном суде Перми. В 1986 году занял должность судьи Пермского краевого суда, где проработал до своей отставки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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