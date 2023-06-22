Курганские власти передали сотрудникам полиции десять автомобилей УАЗ «Патриот». Фото

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Репетиция Парада Победы. Курган, уаз, день победы, 9 мая
Власти бесплатно передали УАЗы сотрудникам полиции Фото:

Курганские власти бесплатно передали региональному УМВД десять автомобилей УАЗ «Патриот» для поддержания общественного порядка. Информация об этом опубликована на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений.

«Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области в рамках госпрограммы „Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности“ приобретены и переданы в безвозмездное пользование УМВД России по Кургану десять автомобилей УАЗ „Патриот“ и один автомобиль УАЗ СГР 390995-04. Данные автомобили повысят эффективность работы полицейских», — указано на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что в бюджете Курганской области предусмотрено 5,5 млн рублей на стимулирующие выплаты сотрудникам патрульно-постовой службы города на 2023 год. Деньги выделены при поддержке губернатора Курганской области.

автомобиль УАЗ
Курганскому УМВД безвозмездно переданы 10 автомобилей УАЗ «Патриот»
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автомобиль УАЗ
Также был передан один автомобиль УАЗ СГР 390995-04
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Курганские власти бесплатно передали региональному УМВД десять автомобилей УАЗ «Патриот» для поддержания общественного порядка. Информация об этом опубликована на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области в рамках госпрограммы „Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности“ приобретены и переданы в безвозмездное пользование УМВД России по Кургану десять автомобилей УАЗ „Патриот“ и один автомобиль УАЗ СГР 390995-04. Данные автомобили повысят эффективность работы полицейских», — указано на сайте ведомства. Ранее стало известно, что в бюджете Курганской области предусмотрено 5,5 млн рублей на стимулирующие выплаты сотрудникам патрульно-постовой службы города на 2023 год. Деньги выделены при поддержке губернатора Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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