Власти бесплатно передали УАЗы сотрудникам полиции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганские власти бесплатно передали региональному УМВД десять автомобилей УАЗ «Патриот» для поддержания общественного порядка. Информация об этом опубликована на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений.

«Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области в рамках госпрограммы „Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности“ приобретены и переданы в безвозмездное пользование УМВД России по Кургану десять автомобилей УАЗ „Патриот“ и один автомобиль УАЗ СГР 390995-04. Данные автомобили повысят эффективность работы полицейских», — указано на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что в бюджете Курганской области предусмотрено 5,5 млн рублей на стимулирующие выплаты сотрудникам патрульно-постовой службы города на 2023 год. Деньги выделены при поддержке губернатора Курганской области.

Курганскому УМВД безвозмездно переданы 10 автомобилей УАЗ «Патриот» Фото: сайт департамента имущественных и земельных отношений Курганской области