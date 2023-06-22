Курганские власти бесплатно передали региональному УМВД десять автомобилей УАЗ «Патриот» для поддержания общественного порядка. Информация об этом опубликована на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений.
«Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области в рамках госпрограммы „Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности“ приобретены и переданы в безвозмездное пользование УМВД России по Кургану десять автомобилей УАЗ „Патриот“ и один автомобиль УАЗ СГР 390995-04. Данные автомобили повысят эффективность работы полицейских», — указано на сайте ведомства.
Курганские власти бесплатно передали региональному УМВД десять автомобилей УАЗ «Патриот» для поддержания общественного порядка. Информация об этом опубликована на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области в рамках госпрограммы „Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности“ приобретены и переданы в безвозмездное пользование УМВД России по Кургану десять автомобилей УАЗ „Патриот“ и один автомобиль УАЗ СГР 390995-04. Данные автомобили повысят эффективность работы полицейских», — указано на сайте ведомства. Ранее стало известно, что в бюджете Курганской области предусмотрено 5,5 млн рублей на стимулирующие выплаты сотрудникам патрульно-постовой службы города на 2023 год. Деньги выделены при поддержке губернатора Курганской области.