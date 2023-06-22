22 июня 2023

Мэрия одобрила строительство высотки возле Торгового центра в Челябинске. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск, подъемный кран, недвижимость, этажи, жилье, стройка, новостройка
У Торгового центра возведут 24-этажное здание, детские и спортивные площадки и автостоянки Фото:

Мэрия Челябинска одобрила строительство 24-этажного жилого дома со встроенными помещениями и автостоянкой на 120 мест в Калининском районе возле Торгового центра по улице Работниц. Высотку будет строить компания «Третий автобусный парк», сообщается в постановлении на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, а именно строительство жилого дома со встроенными объектами обслуживания и встроенной автостоянкой на 120 мест, в территориальной зоне административно-деловых комплексов по улице Работниц в Калининском районе города Челябинска. Инициатор проекта — общество с ограниченной ответственностью «Третий автобусный парк», — сообщается в постановлении.

На прошедших в 2023 году публичных слушаниях застройщик получил разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка. Проект по возведению высотного здания на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Работниц также включает появление детских и спортивных площадок, автостоянок и общее озеленение территории.

В 2018 году компания «Третий автобусный парк» приобрела данный земельный участок площадью 6 тысяч квадратных метров. На данную территорию уже был утвержден проект планировки, согласно которому было предусмотрено строительство многоквартирного дома высотой 24 этажа с встроенными помещениями обслуживания и парковкой на 120 машиномест.

Проект по возведению высотного здания на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Работниц также включает появление детских и спортивных площадок, автостоянок и общее озеленение территории
Проект по возведению высотного здания на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Работниц также включает появление детских и спортивных площадок, автостоянок и общее озеленение территории
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Мэрия Челябинска одобрила строительство 24-этажного жилого дома со встроенными помещениями и автостоянкой на 120 мест в Калининском районе возле Торгового центра по улице Работниц. Высотку будет строить компания «Третий автобусный парк», сообщается в постановлении на сайте мэрии. «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, а именно строительство жилого дома со встроенными объектами обслуживания и встроенной автостоянкой на 120 мест, в территориальной зоне административно-деловых комплексов по улице Работниц в Калининском районе города Челябинска. Инициатор проекта — общество с ограниченной ответственностью «Третий автобусный парк», — сообщается в постановлении. На прошедших в 2023 году публичных слушаниях застройщик получил разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка. Проект по возведению высотного здания на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Работниц также включает появление детских и спортивных площадок, автостоянок и общее озеленение территории. В 2018 году компания «Третий автобусный парк» приобрела данный земельный участок площадью 6 тысяч квадратных метров. На данную территорию уже был утвержден проект планировки, согласно которому было предусмотрено строительство многоквартирного дома высотой 24 этажа с встроенными помещениями обслуживания и парковкой на 120 машиномест.
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