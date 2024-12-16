Южноуральск стал столицей производства стеклянных изоляторов

16 декабря 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Высококачественные изоляторы направят на нужды страны и на экспорт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Южноуральске Челябинской области 16 декабря открылось новое производство современных стеклянных изоляторов, таким образом, город стал мировым лидером по производству этих изделий. Высокотехнологичные линии открыл губернатор региона Алексей Текслер. «Сегодня Южноуральск является столицей производства электрических изоляторов для всей страны, кроме того, сегодня наши изоляторы используются во всех крупных электросетевых проектах в мире. Я очень рад, что у нас в регионе развиваются производства с очевидной экспортной направленностью», — заявил Текслер. Губернатор подчеркнул, что с запуском производства регион становится мировым лидером по изготовлению этих изделий. На предприятии готовы обеспечить производительность порядка пяти миллионов стеклянных изоляторов ежегодно. Продукция будет направлена на нужды страны и на экспорт. Запуск линий осуществил глава региона вместе с первым вице-президентом производственного объединения «Форэнерго» Виталием Кобзевым. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, предприятие оснащено современным высокопроизводительным оборудованием, основные производственные этапы объединены в единую технологическую цепочку и максимально автоматизированы. Инвестор проекта нового завода «ЮЗРК групп», компания «Форэнерго», ранее сообщала о завершении строительства объекта к концу 2024 года. Она инвестировала в технопарк Южноуральска 2,5 миллиарда рублей. На предприятии открыты сотни новых рабочих мест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Южноуральске Челябинской области 16 декабря открылось новое производство современных стеклянных изоляторов, таким образом, город стал мировым лидером по производству этих изделий. Высокотехнологичные линии открыл губернатор региона Алексей Текслер. «Сегодня Южноуральск является столицей производства электрических изоляторов для всей страны, кроме того, сегодня наши изоляторы используются во всех крупных электросетевых проектах в мире. Я очень рад, что у нас в регионе развиваются производства с очевидной экспортной направленностью», — заявил Текслер. Губернатор подчеркнул, что с запуском производства регион становится мировым лидером по изготовлению этих изделий. На предприятии готовы обеспечить производительность порядка пяти миллионов стеклянных изоляторов ежегодно. Продукция будет направлена на нужды страны и на экспорт. Запуск линий осуществил глава региона вместе с первым вице-президентом производственного объединения «Форэнерго» Виталием Кобзевым. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, предприятие оснащено современным высокопроизводительным оборудованием, основные производственные этапы объединены в единую технологическую цепочку и максимально автоматизированы. Инвестор проекта нового завода «ЮЗРК групп», компания «Форэнерго», ранее сообщала о завершении строительства объекта к концу 2024 года. Она инвестировала в технопарк Южноуральска 2,5 миллиарда рублей. На предприятии открыты сотни новых рабочих мест.