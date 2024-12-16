Урал, Одиссей и Кассиопея: в Челябинске назвали самые редкие имена новорожденных

В Челябинске самым редким именем среди новорожденных мальчиков стал Урал
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Челябинцы назвали новорожденного сына Урал
Челябинцы назвали новорожденного сына Урал Фото:

В Челябинске самыми редкими именами среди новорожденных мальчиков стали Урал, Одиссей, Август и Светогор. Как уточнили URA.RU в региональном Госкомитете по делам ЗАГС, имена встречались только раз за 2024 год.

«Среди редких имен, которые выбирали один раз за год, у мальков — Одиссей, Август, Светогор и Урал. Среди самых необычных имен девочек встречались Юнона, Ариадна, Амели, Эльза, Кассиопея, а также популярное ранее имя Лариса», — сообщили URA.RU в ЗАГСе.

В Магнитогорске, втором по величине городе региона, самым необычными мужскими именами стали Ирман, Стефан, Назар, Игнат, Добрыня, Август. Среди редких также Олег, Борис и Антон. Только по одной девочке там получили имена Паулина, Серафима, Роза, Марина и Любовь.

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В Челябинске самыми редкими именами среди новорожденных мальчиков стали Урал, Одиссей, Август и Светогор. Как уточнили URA.RU в региональном Госкомитете по делам ЗАГС, имена встречались только раз за 2024 год. «Среди редких имен, которые выбирали один раз за год, у мальков — Одиссей, Август, Светогор и Урал. Среди самых необычных имен девочек встречались Юнона, Ариадна, Амели, Эльза, Кассиопея, а также популярное ранее имя Лариса», — сообщили URA.RU в ЗАГСе. В Магнитогорске, втором по величине городе региона, самым необычными мужскими именами стали Ирман, Стефан, Назар, Игнат, Добрыня, Август. Среди редких также Олег, Борис и Антон. Только по одной девочке там получили имена Паулина, Серафима, Роза, Марина и Любовь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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