Урал, Одиссей и Кассиопея: в Челябинске назвали самые редкие имена новорожденных

В Челябинске самыми редкими именами среди новорожденных мальчиков стали Урал, Одиссей, Август и Светогор. Как уточнили URA.RU в региональном Госкомитете по делам ЗАГС, имена встречались только раз за 2024 год.
«Среди редких имен, которые выбирали один раз за год, у мальков — Одиссей, Август, Светогор и Урал. Среди самых необычных имен девочек встречались Юнона, Ариадна, Амели, Эльза, Кассиопея, а также популярное ранее имя Лариса», — сообщили URA.RU в ЗАГСе.
В Магнитогорске, втором по величине городе региона, самым необычными мужскими именами стали Ирман, Стефан, Назар, Игнат, Добрыня, Август. Среди редких также Олег, Борис и Антон. Только по одной девочке там получили имена Паулина, Серафима, Роза, Марина и Любовь.
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