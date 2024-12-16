В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) показали испытания новых лекарств на подопытных рыбках из аквариума. Как URA.RU рассказали в пресс-службе учебного заведения, ролик сняли ко дню основания университета.
«К празднику сотрудники сняли шутливый клип о трудовых буднях суровых челябинских ученых. Появление ролика приурочили к 81-му дню рождения ЮУрГУ в декабре. В кадре показали будничную работу в лабораториях. Так, зрители могут пронаблюдать, как ухаживают за подопытными рыбками», — пояснили URA.RU в вузе.
Также в кадре показаны испытания новой теплоизоляционной пены, знакомство студентов с аэродинамической трубой и процесс восстановления облика человека по черепу. В ЮУрГУ напомнили, что по итогам 2024 года заведения вошло в топ-20 самых медиаактивных вузом РФ. Университет занял место в пятерке других своих коллег, чьи новости были наиболее популярны в 2024 году в федеральных масс-медиа. Информация о разработке первого в мире протеза-трансформера собрала в соцсетях более девяти миллионов просмотров.
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