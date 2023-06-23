Госдеп: Россия, КНР, США, Британия и Франция обсудили ядерные доктрины

23 июня 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

Представители пяти стран обсудили вопрос ядерного сдерживания Фото: Сергей Русанов © URA.RU Китай, США, Великобритания, Франция и Россия обсудили вопросы сокращения стратегических рисков и ядерные доктрины. Об этом сообщает Госдепартамент США. «Эксперты из министерств иностранных дел и обороны обсудили сокращение стратегического риска, а также ядерные доктрины и политику», — говорится в заявлении, опубликованом на официальном сайте Госдепа . На встречи присутствовали представители России, Китая, США, Великобритании и Франции. Эти консультации состоялись 13—14 июня в Каире. Эту встречу инициировали Соединенные Штаты. Все пять стран на данный момент находятся в постоянном контакте. Они обсуждают Договор о нераспространении ядерного оружия. В апреле в Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что риск применения ядерного оружия достиг максимума со времен холодной войны. В ООН отметили, что к этому привели несколько мировых тенденций, в том числе и гонка вооружений.

Китай, США, Великобритания, Франция и Россия обсудили вопросы сокращения стратегических рисков и ядерные доктрины. Об этом сообщает Госдепартамент США. «Эксперты из министерств иностранных дел и обороны обсудили сокращение стратегического риска, а также ядерные доктрины и политику», — говорится в заявлении, опубликованом на официальном сайте Госдепа. На встречи присутствовали представители России, Китая, США, Великобритании и Франции. Эти консультации состоялись 13—14 июня в Каире. Эту встречу инициировали Соединенные Штаты. Все пять стран на данный момент находятся в постоянном контакте. Они обсуждают Договор о нераспространении ядерного оружия. В апреле в Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что риск применения ядерного оружия достиг максимума со времен холодной войны. В ООН отметили, что к этому привели несколько мировых тенденций, в том числе и гонка вооружений.