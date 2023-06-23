Госдеп: Россия, КНР, США, Британия и Франция обсудили ядерные доктрины

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Армия, разное, архив. Пермь, ядерный щит, сво, стратегическая ракета, рвсн
Представители пяти стран обсудили вопрос ядерного сдерживания Фото:

Китай, США, Великобритания, Франция и Россия обсудили вопросы сокращения стратегических рисков и ядерные доктрины. Об этом сообщает Госдепартамент США.

«Эксперты из министерств иностранных дел и обороны обсудили сокращение стратегического риска, а также ядерные доктрины и политику», — говорится в заявлении, опубликованом на официальном сайте Госдепа. На встречи присутствовали представители России, Китая, США, Великобритании и Франции. Эти консультации состоялись 13—14 июня в Каире.

Эту встречу инициировали Соединенные Штаты. Все пять стран на данный момент находятся в постоянном контакте. Они обсуждают Договор о нераспространении ядерного оружия.

В апреле в Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что риск применения ядерного оружия достиг максимума со времен холодной войны. В ООН отметили, что к этому привели несколько мировых тенденций, в том числе и гонка вооружений.

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Китай, США, Великобритания, Франция и Россия обсудили вопросы сокращения стратегических рисков и ядерные доктрины. Об этом сообщает Госдепартамент США. «Эксперты из министерств иностранных дел и обороны обсудили сокращение стратегического риска, а также ядерные доктрины и политику», — говорится в заявлении, опубликованом на официальном сайте Госдепа. На встречи присутствовали представители России, Китая, США, Великобритании и Франции. Эти консультации состоялись 13—14 июня в Каире. Эту встречу инициировали Соединенные Штаты. Все пять стран на данный момент находятся в постоянном контакте. Они обсуждают Договор о нераспространении ядерного оружия. В апреле в Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что риск применения ядерного оружия достиг максимума со времен холодной войны. В ООН отметили, что к этому привели несколько мировых тенденций, в том числе и гонка вооружений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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