Байден признался о страхе, что Путин применит ядерное оружие

Президент США Джо Байден признался, что беспокоится о том, что российский лидер Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие. Об этом написали в The Independent.
«Когда я был здесь около двух лет назад и говорил, что беспокоюсь о высыхании реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Они посмотрели на меня так, как когда я сказал о страхе, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Это реально», — сказал Джо Байден.
Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики. Позже белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что лидеры стран Запада беспокоятся, что Москва может применить ядерное вооружение в рамках украинского конфликта, передает Pravda.Ru. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сказал, что вооружение вернется на территорию, если Запад откажется от политики подрыва безопасности российской и белорусской сторон, передает «Федеральное агентство новостей».
Президент США Джо Байден признался, что беспокоится о том, что российский лидер Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие. Об этом написали в The Independent. «Когда я был здесь около двух лет назад и говорил, что беспокоюсь о высыхании реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Они посмотрели на меня так, как когда я сказал о страхе, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Это реально», — сказал Джо Байден. Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики. Позже белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что лидеры стран Запада беспокоятся, что Москва может применить ядерное вооружение в рамках украинского конфликта, передает Pravda.Ru. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сказал, что вооружение вернется на территорию, если Запад откажется от политики подрыва безопасности российской и белорусской сторон, передает «Федеральное агентство новостей».