Байден признался о страхе, что Путин применит ядерное оружие

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Джо Байден назвал «реальной» угрозу применения Россией ядерного оружия Фото:
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Президент США Джо Байден признался, что беспокоится о том, что российский лидер Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие. Об этом написали в The Independent.

«Когда я был здесь около двух лет назад и говорил, что беспокоюсь о высыхании реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Они посмотрели на меня так, как когда я сказал о страхе, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Это реально», — сказал Джо Байден.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики. Позже белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что лидеры стран Запада беспокоятся, что Москва может применить ядерное вооружение в рамках украинского конфликта, передает Pravda.Ru. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сказал, что вооружение вернется на территорию, если Запад откажется от политики подрыва безопасности российской и белорусской сторон, передает «Федеральное агентство новостей».

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Президент США Джо Байден признался, что беспокоится о том, что российский лидер Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие. Об этом написали в The Independent. «Когда я был здесь около двух лет назад и говорил, что беспокоюсь о высыхании реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Они посмотрели на меня так, как когда я сказал о страхе, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Это реально», — сказал Джо Байден. Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики. Позже белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что лидеры стран Запада беспокоятся, что Москва может применить ядерное вооружение в рамках украинского конфликта, передает Pravda.Ru. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сказал, что вооружение вернется на территорию, если Запад откажется от политики подрыва безопасности российской и белорусской сторон, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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