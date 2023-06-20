Байден признался о страхе, что Путин применит ядерное оружие

Джо Байден назвал «реальной» угрозу применения Россией ядерного оружия Фото: Official White House / Cameron Smith

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден признался, что беспокоится о том, что российский лидер Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие. Об этом написали в The Independent.

«Когда я был здесь около двух лет назад и говорил, что беспокоюсь о высыхании реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Они посмотрели на меня так, как когда я сказал о страхе, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Это реально», — сказал Джо Байден.