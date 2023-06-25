Группировка «Восток» отразила атаки ВСУ на двух направлениях

Минобороны: группировка «Восток» отразила атаки ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

25 июня 2023 в 07:23 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили солдат ВСУ в районе Ровнополя, рассказал Олег Чехов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ смогли остановить две атаки противника. ВСУ потеряли личный состав и танки на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом сообщает начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск „Восток“ отражена атака противника в районе Макаровки», — рассказал Чехов. Его слова приводит РИА Новости. На запорожском направлении уничтожен противник в районе населенного пункта Ровнополь. На обоих направлениях были уничтожены танки ВСУ, бронемашины и личный состав. Противник понес огромные потери, а позже отступил. Ранее стало известно, что ВСУ бросили в атаку на Запорожье до 120 единиц техники. Бойцы ВС РФ смогли отразить наступление. Противник отступил. Чехов рассказывал, что ВСУ лишились половины личного состава на южнодонецком направлении в ходе предыдущей атаки 19 июня. Минобороны сообщало, что украинские войска потеряли 800 военных при атаке на запорожское, южнодонецкое и донецкое направление в середине июня.

ВС РФ смогли остановить две атаки противника. ВСУ потеряли личный состав и танки на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом сообщает начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск „Восток“ отражена атака противника в районе Макаровки», — рассказал Чехов. Его слова приводит РИА Новости. На запорожском направлении уничтожен противник в районе населенного пункта Ровнополь. На обоих направлениях были уничтожены танки ВСУ, бронемашины и личный состав. Противник понес огромные потери, а позже отступил. Ранее стало известно, что ВСУ бросили в атаку на Запорожье до 120 единиц техники. Бойцы ВС РФ смогли отразить наступление. Противник отступил. Чехов рассказывал, что ВСУ лишились половины личного состава на южнодонецком направлении в ходе предыдущей атаки 19 июня. Минобороны сообщало, что украинские войска потеряли 800 военных при атаке на запорожское, южнодонецкое и донецкое направление в середине июня.