Группировка «Восток» отразила атаки ВСУ на двух направлениях

Минобороны: группировка «Восток» отразила атаки ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях
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ВС РФ уничтожили солдат ВСУ в районе Ровнополя, рассказал Олег Чехов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ смогли остановить две атаки противника. ВСУ потеряли личный состав и танки на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом сообщает начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск „Восток“ отражена атака противника в районе Макаровки», — рассказал Чехов. Его слова приводит РИА Новости. На запорожском направлении уничтожен противник в районе населенного пункта Ровнополь. На обоих направлениях были уничтожены танки ВСУ, бронемашины и личный состав. Противник понес огромные потери, а позже отступил.

Ранее стало известно, что ВСУ бросили в атаку на Запорожье до 120 единиц техники. Бойцы ВС РФ смогли отразить наступление. Противник отступил. Чехов рассказывал, что ВСУ лишились половины личного состава на южнодонецком направлении в ходе предыдущей атаки 19 июня. Минобороны сообщало, что украинские войска потеряли 800 военных при атаке на запорожское, южнодонецкое и донецкое направление в середине июня.

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ВС РФ смогли остановить две атаки противника. ВСУ потеряли личный состав и танки на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом сообщает начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск „Восток“ отражена атака противника в районе Макаровки», — рассказал Чехов. Его слова приводит РИА Новости. На запорожском направлении уничтожен противник в районе населенного пункта Ровнополь. На обоих направлениях были уничтожены танки ВСУ, бронемашины и личный состав. Противник понес огромные потери, а позже отступил. Ранее стало известно, что ВСУ бросили в атаку на Запорожье до 120 единиц техники. Бойцы ВС РФ смогли отразить наступление. Противник отступил. Чехов рассказывал, что ВСУ лишились половины личного состава на южнодонецком направлении в ходе предыдущей атаки 19 июня. Минобороны сообщало, что украинские войска потеряли 800 военных при атаке на запорожское, южнодонецкое и донецкое направление в середине июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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