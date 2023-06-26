Мэрия Челябинска выставила на торги земельный участок под строительство складской базы. Скрин

26 июня 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Аукцион на право заключения договора аренды пройдет 3 августа 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска выставила на торги участок площадью 3 тысячи 703 квадратных метра под строительство складской базы в Советском районе Челябинска. Аукцион пройдет 3 августа 2023 года, сообщили в мэрии. «Предмет аукциона — право на заключение договора аренды земельного участка площадью 3703 квадратных метров. Земля расположена по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, район Советский, жилой район Новосинеглазово, улица Челябинская», — сообщается на сайте мэрии. Земельный участок, расположенный в поселке Новосинеглазово, мэрия сдаст в аренду. На территории разрешено построить склад, складские помещения. Также к основным разрешенным видам использования земли относятся деловое управление, предоставление коммунальных услуг и благоустройство территории. Начальная цена лота или стартовый размер ежегодной арендной платы составляет 404 тысячи 700 рублей. При этом кадастровая стоимость земель — 4 млн 279 тысяч 038 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 27 июня по 1 августа. Начальная цена лота или стартовый размер ежегодной арендной платы составляет 404 тысячи 700 рублей, при этом кадастровая стоимость земель — 4 млн 279 тысяч 038 рублей Скрин: публичная кадастровая карта

Мэрия Челябинска выставила на торги участок площадью 3 тысячи 703 квадратных метра под строительство складской базы в Советском районе Челябинска. Аукцион пройдет 3 августа 2023 года, сообщили в мэрии. «Предмет аукциона — право на заключение договора аренды земельного участка площадью 3703 квадратных метров. Земля расположена по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, район Советский, жилой район Новосинеглазово, улица Челябинская», — сообщается на сайте мэрии. Земельный участок, расположенный в поселке Новосинеглазово, мэрия сдаст в аренду. На территории разрешено построить склад, складские помещения. Также к основным разрешенным видам использования земли относятся деловое управление, предоставление коммунальных услуг и благоустройство территории. Начальная цена лота или стартовый размер ежегодной арендной платы составляет 404 тысячи 700 рублей. При этом кадастровая стоимость земель — 4 млн 279 тысяч 038 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 27 июня по 1 августа.