Мэрия Челябинска выставила на торги земельный участок под строительство складской базы. Скрин

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Земельные участки бывших начальников полиции и следственного комитета. Чебаркуль, поле, участок под застройку
Аукцион на право заключения договора аренды пройдет 3 августа 2023 года Фото:

Мэрия Челябинска выставила на торги участок площадью 3 тысячи 703 квадратных метра под строительство складской базы в Советском районе Челябинска. Аукцион пройдет 3 августа 2023 года, сообщили в мэрии.

«Предмет аукциона — право на заключение договора аренды земельного участка площадью 3703 квадратных метров. Земля расположена по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, район Советский, жилой район Новосинеглазово, улица Челябинская», — сообщается на сайте мэрии.

Земельный участок, расположенный в поселке Новосинеглазово, мэрия сдаст в аренду. На территории разрешено построить склад, складские помещения. Также к основным разрешенным видам использования земли относятся деловое управление, предоставление коммунальных услуг и благоустройство территории.

Начальная цена лота или стартовый размер ежегодной арендной платы составляет 404 тысячи 700 рублей. При этом кадастровая стоимость земель — 4 млн 279 тысяч 038 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 27 июня по 1 августа.

Начальная цена лота или стартовый размер ежегодной арендной платы составляет 404 тысячи 700 рублей, при этом кадастровая стоимость земель — 4 млн 279 тысяч 038 рублей
Начальная цена лота или стартовый размер ежегодной арендной платы составляет 404 тысячи 700 рублей, при этом кадастровая стоимость земель — 4 млн 279 тысяч 038 рублей

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Мэрия Челябинска выставила на торги участок площадью 3 тысячи 703 квадратных метра под строительство складской базы в Советском районе Челябинска. Аукцион пройдет 3 августа 2023 года, сообщили в мэрии. «Предмет аукциона — право на заключение договора аренды земельного участка площадью 3703 квадратных метров. Земля расположена по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, район Советский, жилой район Новосинеглазово, улица Челябинская», — сообщается на сайте мэрии. Земельный участок, расположенный в поселке Новосинеглазово, мэрия сдаст в аренду. На территории разрешено построить склад, складские помещения. Также к основным разрешенным видам использования земли относятся деловое управление, предоставление коммунальных услуг и благоустройство территории. Начальная цена лота или стартовый размер ежегодной арендной платы составляет 404 тысячи 700 рублей. При этом кадастровая стоимость земель — 4 млн 279 тысяч 038 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 27 июня по 1 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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