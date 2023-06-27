FT: мятеж Пригожина подорвал единство G7 по вопросу Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские политики. stock, заседание, голосование, европарламент, stock
Европейские страны обсуждали необходимость того, чтобы Киев воспользовался мятежом в РФ Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Мятеж предпринимателя Евгения Пригожина и его частной армии выявил у группы стран G7 («Большой семерки») расхождение во мнении о помощи Украине. Об этом сообщила газета Financial Times. По мнению европейских политиков, Киев должен был воспользоваться ситуацией на территории РФ для диверсии.

«[События выходных] ясно показали, что мы не согласны с тем, что произойдет, если Украина выиграет в этом конфликте, и что в этом случае будет происходить с Россией», — заявил на условиях анонимности западный чиновник в беседе с газетой. Отмечается, что страны Запада обсуждали, что Киев должен был воспользоваться ситуацией для проведения новых диверсий и подрыва стабильности в России.

Ранее 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. В ведомстве опровергли обвинения предпринимателя, посчитав их провокацией. Армия Пригожина зашла в Ростов-на-Дону с целью дойти до Москвы. Однако бойцы развернулись в 200 километрах от столицы после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает RT. Сейчас Пригожин находится в Белоруссии.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мятеж предпринимателя Евгения Пригожина и его частной армии выявил у группы стран G7 («Большой семерки») расхождение во мнении о помощи Украине. Об этом сообщила газета Financial Times. По мнению европейских политиков, Киев должен был воспользоваться ситуацией на территории РФ для диверсии. «[События выходных] ясно показали, что мы не согласны с тем, что произойдет, если Украина выиграет в этом конфликте, и что в этом случае будет происходить с Россией», — заявил на условиях анонимности западный чиновник в беседе с газетой. Отмечается, что страны Запада обсуждали, что Киев должен был воспользоваться ситуацией для проведения новых диверсий и подрыва стабильности в России. Ранее 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. В ведомстве опровергли обвинения предпринимателя, посчитав их провокацией. Армия Пригожина зашла в Ростов-на-Дону с целью дойти до Москвы. Однако бойцы развернулись в 200 километрах от столицы после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает RT. Сейчас Пригожин находится в Белоруссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...