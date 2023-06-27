FT: мятеж Пригожина подорвал единство G7 по вопросу Украины

27 июня 2023 в 07:32 Размер текста - 17 +

Европейские страны обсуждали необходимость того, чтобы Киев воспользовался мятежом в РФ Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Мятеж предпринимателя Евгения Пригожина и его частной армии выявил у группы стран G7 («Большой семерки») расхождение во мнении о помощи Украине. Об этом сообщила газета Financial Times. По мнению европейских политиков, Киев должен был воспользоваться ситуацией на территории РФ для диверсии. «[События выходных] ясно показали, что мы не согласны с тем, что произойдет, если Украина выиграет в этом конфликте, и что в этом случае будет происходить с Россией», — заявил на условиях анонимности западный чиновник в беседе с газетой . Отмечается, что страны Запада обсуждали, что Киев должен был воспользоваться ситуацией для проведения новых диверсий и подрыва стабильности в России. Ранее 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. В ведомстве опровергли обвинения предпринимателя, посчитав их провокацией. Армия Пригожина зашла в Ростов-на-Дону с целью дойти до Москвы. Однако бойцы развернулись в 200 километрах от столицы после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает RT. Сейчас Пригожин находится в Белоруссии.

Мятеж предпринимателя Евгения Пригожина и его частной армии выявил у группы стран G7 («Большой семерки») расхождение во мнении о помощи Украине. Об этом сообщила газета Financial Times. По мнению европейских политиков, Киев должен был воспользоваться ситуацией на территории РФ для диверсии. «[События выходных] ясно показали, что мы не согласны с тем, что произойдет, если Украина выиграет в этом конфликте, и что в этом случае будет происходить с Россией», — заявил на условиях анонимности западный чиновник в беседе с газетой. Отмечается, что страны Запада обсуждали, что Киев должен был воспользоваться ситуацией для проведения новых диверсий и подрыва стабильности в России. Ранее 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. В ведомстве опровергли обвинения предпринимателя, посчитав их провокацией. Армия Пригожина зашла в Ростов-на-Дону с целью дойти до Москвы. Однако бойцы развернулись в 200 километрах от столицы после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает RT. Сейчас Пригожин находится в Белоруссии.