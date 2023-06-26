Габрелянов предупредил Пригожина об ответе за попытку мятежа

27 июня 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

Бизнесмен Евгений Пригожин не Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Российский журналист, медиаменеджер Арам Габрелянов предупредил Евгения Пригожина о том, что ему придется ответить за попытку вооруженного мятежа. По его словам, бизнесмен не имеет права отдавать подобные приказы. «Пригожин говорит, был приказ сбивать российские самолеты, потому что они работали по нам. Какой приказ. Вы что, армия? С присягой и клятвой Родине? Юридически, вы ничем не отличаетесь от магазина „Ашан“. Приказы можете отдавать продавцам, торговать арбузами. А летчики, которых вы убили под присягой Родине. И у них есть приказ. Так что за смерть летчиков придется ответить!!!», — написал Габрелянов на своей странице в Facebook (деятельность запрещена в РФ). с 23 по 24 июня Пригожин предпринял попытку мятежа. Бизнесмен обвинил Минобороны России якобы в нанесении ударов по его бойцам, однако в ведомстве опровергли эту информацию. Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России, отметив, что действия Пригожина это предательство. Частная армия Пригожина двигалась к Москве и развернулась в 200 километрах от столицы, пишет «Царьград». Пригожин остановил мятеж после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по согласованию с Путиным.

Российский журналист, медиаменеджер Арам Габрелянов предупредил Евгения Пригожина о том, что ему придется ответить за попытку вооруженного мятежа. По его словам, бизнесмен не имеет права отдавать подобные приказы. «Пригожин говорит, был приказ сбивать российские самолеты, потому что они работали по нам. Какой приказ. Вы что, армия? С присягой и клятвой Родине? Юридически, вы ничем не отличаетесь от магазина „Ашан“. Приказы можете отдавать продавцам, торговать арбузами. А летчики, которых вы убили под присягой Родине. И у них есть приказ. Так что за смерть летчиков придется ответить!!!», — написал Габрелянов на своей странице в Facebook (деятельность запрещена в РФ). с 23 по 24 июня Пригожин предпринял попытку мятежа. Бизнесмен обвинил Минобороны России якобы в нанесении ударов по его бойцам, однако в ведомстве опровергли эту информацию. Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России, отметив, что действия Пригожина это предательство. Частная армия Пригожина двигалась к Москве и развернулась в 200 километрах от столицы, пишет «Царьград». Пригожин остановил мятеж после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по согласованию с Путиным.