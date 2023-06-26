В Челябинской области вагоны сошли с рельсов и опрокинулись. Фото

27 июня 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Вагоны сошли около станции Челябинск-Главный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области с рельсов сошли три железнодорожных вагона с щебнем, два из которых опрокинулись. Об этом URA.RU сообщили 27 июня в пресс-службе Центрального МСУТ СК России. «24 мая при движении грузового поезда с железнодорожной станции Челябинск-Главный со скоростью около пяти километров в час допущен сход трех вагонов со щебнем, двух из которых — с опрокидыванием. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)», — уточнили в пресс-службе. Причиной схода с рельсов могло явиться нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, допущенное должностными лицами. В результате собственникам вагонов причинен ущерб в размере более миллиона рублей. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. Собственникам вагонов принесен ущерб в размере 1 млн рублей Фото: telegram-канал «Центральное МСУТ СКР»

В Челябинской области с рельсов сошли три железнодорожных вагона с щебнем, два из которых опрокинулись. Об этом URA.RU сообщили 27 июня в пресс-службе Центрального МСУТ СК России. «24 мая при движении грузового поезда с железнодорожной станции Челябинск-Главный со скоростью около пяти километров в час допущен сход трех вагонов со щебнем, двух из которых — с опрокидыванием. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)», — уточнили в пресс-службе. Причиной схода с рельсов могло явиться нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, допущенное должностными лицами. В результате собственникам вагонов причинен ущерб в размере более миллиона рублей. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.