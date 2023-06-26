В Тюмени четвертый день не могут найти пропавшего мужчину. Фото 27 июня 2023 в 16:06 Размер текста - 17 + Мужчина пропал в Ленинском районе Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ленинском округе Тюмени пропал 53-летний мужчина. Об этом URA.RU сообщили в городском поисковом отряде «РегионСпас». Последний раз пропавшего видели 23 июня. «Дмитриевич Олег Николаевич, 1970 г. р. (53 года). Тюмень, Ленинский округ. С 23 июня 2023 года его местонахождение неизвестно», — написано в ориентировке поисковиков. По информации отряда, приметы пропавшего следующие: рост 180 см, плотного телосложения, волосы русые с проседью, глаза серые, носит бороду и усы. Был одет в синюю кофту, темные брюки, черные ботинки. Всех, кому что-либо известно о нахождении пропавшего, просят позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84. Либо по номеру горячей линии (звонок бесплатный) 8-800-600-59-52. Фото: поисковый отряд «ТюменьРегионСпас» В Ленинском округе Тюмени пропал 53-летний мужчина. Об этом URA.RU сообщили в городском поисковом отряде «РегионСпас». Последний раз пропавшего видели 23 июня. «Дмитриевич Олег Николаевич, 1970 г. р. (53 года). Тюмень, Ленинский округ. С 23 июня 2023 года его местонахождение неизвестно», — написано в ориентировке поисковиков. По информации отряда, приметы пропавшего следующие: рост 180 см, плотного телосложения, волосы русые с проседью, глаза серые, носит бороду и усы. Был одет в синюю кофту, темные брюки, черные ботинки. Всех, кому что-либо известно о нахождении пропавшего, просят позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84. Либо по номеру горячей линии (звонок бесплатный) 8-800-600-59-52. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям