26 июня 2023

В Тюмени четвертый день не могут найти пропавшего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Тюмени. Тюмень , прогулка, весна, май, green house
Мужчина пропал в Ленинском районе Тюмени Фото:

В Ленинском округе Тюмени пропал 53-летний мужчина. Об этом URA.RU сообщили в городском поисковом отряде «РегионСпас». Последний раз пропавшего видели 23 июня.

«Дмитриевич Олег Николаевич, 1970 г. р. (53 года). Тюмень, Ленинский округ. С 23 июня 2023 года его местонахождение неизвестно», — написано в ориентировке поисковиков.

По информации отряда, приметы пропавшего следующие: рост 180 см, плотного телосложения, волосы русые с проседью, глаза серые, носит бороду и усы. Был одет в синюю кофту, темные брюки, черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о нахождении пропавшего, просят позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84. Либо по номеру горячей линии (звонок бесплатный) 8-800-600-59-52.

Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ленинском округе Тюмени пропал 53-летний мужчина. Об этом URA.RU сообщили в городском поисковом отряде «РегионСпас». Последний раз пропавшего видели 23 июня. «Дмитриевич Олег Николаевич, 1970 г. р. (53 года). Тюмень, Ленинский округ. С 23 июня 2023 года его местонахождение неизвестно», — написано в ориентировке поисковиков. По информации отряда, приметы пропавшего следующие: рост 180 см, плотного телосложения, волосы русые с проседью, глаза серые, носит бороду и усы. Был одет в синюю кофту, темные брюки, черные ботинки. Всех, кому что-либо известно о нахождении пропавшего, просят позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84. Либо по номеру горячей линии (звонок бесплатный) 8-800-600-59-52.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...