Свердловский водитель пожаловалась в суд на мэрию из-за плохих дорог. Видео

27 июня 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Некоторые жители Асбеста недовольны местными дорогами (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жительница Асбеста (Свердловская область) Юлия Вагапова подала иск на администрацию, которая, по ее мнению, плохо содержит городские дороги. Активистка собирает подписи других женщин, чтобы предъявить судье. Женщина рассказала URA.RU, что именно ее не устраивает в дорожной инфраструктуре. «Я, как и любая автоледи, которая пользуется нашими дорогами, возит детей в сады, школы, кружки, вижу, в каком ужасном состоянии дороги Асбеста. Например, по дороге Павлова я езжу каждый день в сад — дорога убитая, яма на яме, приходится постоянно обращаться в сервис. Недавно пробила колесо, покупала новую резину. А ведь я могла бы потратить эти деньги на детей, чем отдавать чужому дяде», — пояснила Вагапова. Она добавила, что в плохом состоянии, по ее мнению, находятся также улицы Некрасова, Чапаева, Ленина и дорога на кладбище. Ранее на это уже жаловались в суд таксисты Асбеста. Юлия Вагапова решила их поддержать, и от своего имени также подала на мэрию заявление в суд. Сейчас она собирает подписи других жительниц города, чтобы предоставить их в процессе. Корреспондент обратился за комментарием в администрацию Асбеста. Начальник отдела ЖКХ Александр Кондовин не ответил на звонок по рабочему телефону. Сотовый мэра Натальи Тихоновой оказался недоступен для общения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Асбеста (Свердловская область) Юлия Вагапова подала иск на администрацию, которая, по ее мнению, плохо содержит городские дороги. Активистка собирает подписи других женщин, чтобы предъявить судье. Женщина рассказала URA.RU, что именно ее не устраивает в дорожной инфраструктуре. «Я, как и любая автоледи, которая пользуется нашими дорогами, возит детей в сады, школы, кружки, вижу, в каком ужасном состоянии дороги Асбеста. Например, по дороге Павлова я езжу каждый день в сад — дорога убитая, яма на яме, приходится постоянно обращаться в сервис. Недавно пробила колесо, покупала новую резину. А ведь я могла бы потратить эти деньги на детей, чем отдавать чужому дяде», — пояснила Вагапова. Она добавила, что в плохом состоянии, по ее мнению, находятся также улицы Некрасова, Чапаева, Ленина и дорога на кладбище. Ранее на это уже жаловались в суд таксисты Асбеста. Юлия Вагапова решила их поддержать, и от своего имени также подала на мэрию заявление в суд. Сейчас она собирает подписи других жительниц города, чтобы предоставить их в процессе. Корреспондент обратился за комментарием в администрацию Асбеста. Начальник отдела ЖКХ Александр Кондовин не ответил на звонок по рабочему телефону. Сотовый мэра Натальи Тихоновой оказался недоступен для общения.