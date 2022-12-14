14 декабря 2022

Губернатор Махонин анонсировал строительство новых школ

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IX съезд врачей Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин рассказал о строительстве новых школ в регионе Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал строительство четырех новых школ в регионе. Об этом он сообщил в своей официальном telegram-канале.

«В Кондратово школа рассчитана на 1100 мест, в Лобаново, Култаево и Гамово — на 825 каждая. Все они будут с футбольными полями и спортплощадками. Строительством занимается опытный подрядчик, планируем сдать все школы в конце следующего года», — пишет Махонин в посте.

Школы буду возводиться с привлечением средств частных инвесторов. Это стало возможно благодаря федеральной программе «Развитие образования». Все школы будут максимально близко расположены к новым жилым комплексам, построенным в предыдущие годы. Так, в Кондратово школа будет построена напротив ЖК «Медовый».

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал строительство четырех новых школ в регионе. Об этом он сообщил в своей официальном telegram-канале. «В Кондратово школа рассчитана на 1100 мест, в Лобаново, Култаево и Гамово — на 825 каждая. Все они будут с футбольными полями и спортплощадками. Строительством занимается опытный подрядчик, планируем сдать все школы в конце следующего года», — пишет Махонин в посте. Школы буду возводиться с привлечением средств частных инвесторов. Это стало возможно благодаря федеральной программе «Развитие образования». Все школы будут максимально близко расположены к новым жилым комплексам, построенным в предыдущие годы. Так, в Кондратово школа будет построена напротив ЖК «Медовый».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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