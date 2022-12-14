Губернатор Махонин анонсировал строительство новых школ

15 декабря 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин рассказал о строительстве новых школ в регионе Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал строительство четырех новых школ в регионе. Об этом он сообщил в своей официальном telegram-канале. «В Кондратово школа рассчитана на 1100 мест, в Лобаново, Култаево и Гамово — на 825 каждая. Все они будут с футбольными полями и спортплощадками. Строительством занимается опытный подрядчик, планируем сдать все школы в конце следующего года», — пишет Махонин в посте. Школы буду возводиться с привлечением средств частных инвесторов. Это стало возможно благодаря федеральной программе «Развитие образования». Все школы будут максимально близко расположены к новым жилым комплексам, построенным в предыдущие годы. Так, в Кондратово школа будет построена напротив ЖК «Медовый».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал строительство четырех новых школ в регионе. Об этом он сообщил в своей официальном telegram-канале. «В Кондратово школа рассчитана на 1100 мест, в Лобаново, Култаево и Гамово — на 825 каждая. Все они будут с футбольными полями и спортплощадками. Строительством занимается опытный подрядчик, планируем сдать все школы в конце следующего года», — пишет Махонин в посте. Школы буду возводиться с привлечением средств частных инвесторов. Это стало возможно благодаря федеральной программе «Развитие образования». Все школы будут максимально близко расположены к новым жилым комплексам, построенным в предыдущие годы. Так, в Кондратово школа будет построена напротив ЖК «Медовый».