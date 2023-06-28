28 июня 2023

Незаконные постройки на челябинских озерах будут демонтированы

© Служба новостей «URA.RU»
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Озера Южного Урала. Челябинская область, берег, лето, камыш, тургояк, отдых, озеро, аргази, природа, южный урал, туризм, климат, экология, увильды, кисегач
В пределах 20-метровой береговой полосы водоема возводить сооружения запрещено Фото:

Незаконные постройки на озерах Увильды и Сладкое в Челябинской области будут демонтированы. Об этом URA.RU рассказали в министерстве экологии региона.

«В начале 2023 года сотрудниками ГБУ „ООПТ Челябинской области“ были зафиксированы факты самовольной застройки, препятствующей свободному доступу к береговой полосе водных объектов. Два нарушения — на озере Увильды, являющемся памятником природы, и одно — на озере Сладкое, расположенном на территории Кочердыкского государственного заказника», — сообщили в пресс-службе министерства.

Для устранения нарушений ГБУ «ООПТ Челябинской области» обратилось в суд с исковыми заявлениями, в которых требовало обязать арендаторов земельных участков обеспечить свободный доступ к береговой полосе озер, а также демонтировать строения. Суд удовлетворил исковые требования учреждения. Теперь арендаторы земельных участков должны обеспечить свободный доступ к озерам в пределах 20-метровой береговой полосы общего пользования.

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Незаконные постройки на озерах Увильды и Сладкое в Челябинской области будут демонтированы. Об этом URA.RU рассказали в министерстве экологии региона. «В начале 2023 года сотрудниками ГБУ „ООПТ Челябинской области“ были зафиксированы факты самовольной застройки, препятствующей свободному доступу к береговой полосе водных объектов. Два нарушения — на озере Увильды, являющемся памятником природы, и одно — на озере Сладкое, расположенном на территории Кочердыкского государственного заказника», — сообщили в пресс-службе министерства. Для устранения нарушений ГБУ «ООПТ Челябинской области» обратилось в суд с исковыми заявлениями, в которых требовало обязать арендаторов земельных участков обеспечить свободный доступ к береговой полосе озер, а также демонтировать строения. Суд удовлетворил исковые требования учреждения. Теперь арендаторы земельных участков должны обеспечить свободный доступ к озерам в пределах 20-метровой береговой полосы общего пользования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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