Незаконные постройки на челябинских озерах будут демонтированы

29 июня 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

В пределах 20-метровой береговой полосы водоема возводить сооружения запрещено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Незаконные постройки на озерах Увильды и Сладкое в Челябинской области будут демонтированы. Об этом URA.RU рассказали в министерстве экологии региона. «В начале 2023 года сотрудниками ГБУ „ООПТ Челябинской области“ были зафиксированы факты самовольной застройки, препятствующей свободному доступу к береговой полосе водных объектов. Два нарушения — на озере Увильды, являющемся памятником природы, и одно — на озере Сладкое, расположенном на территории Кочердыкского государственного заказника», — сообщили в пресс-службе министерства. Для устранения нарушений ГБУ «ООПТ Челябинской области» обратилось в суд с исковыми заявлениями, в которых требовало обязать арендаторов земельных участков обеспечить свободный доступ к береговой полосе озер, а также демонтировать строения. Суд удовлетворил исковые требования учреждения. Теперь арендаторы земельных участков должны обеспечить свободный доступ к озерам в пределах 20-метровой береговой полосы общего пользования.

Незаконные постройки на озерах Увильды и Сладкое в Челябинской области будут демонтированы. Об этом URA.RU рассказали в министерстве экологии региона. «В начале 2023 года сотрудниками ГБУ „ООПТ Челябинской области“ были зафиксированы факты самовольной застройки, препятствующей свободному доступу к береговой полосе водных объектов. Два нарушения — на озере Увильды, являющемся памятником природы, и одно — на озере Сладкое, расположенном на территории Кочердыкского государственного заказника», — сообщили в пресс-службе министерства. Для устранения нарушений ГБУ «ООПТ Челябинской области» обратилось в суд с исковыми заявлениями, в которых требовало обязать арендаторов земельных участков обеспечить свободный доступ к береговой полосе озер, а также демонтировать строения. Суд удовлетворил исковые требования учреждения. Теперь арендаторы земельных участков должны обеспечить свободный доступ к озерам в пределах 20-метровой береговой полосы общего пользования.