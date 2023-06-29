Пермских патологоанатомов массово отправят на проверку у психиатров

Сотрудники патолого-анатомических отделений Пермского края пройдут обязательное психиатрическое освидетельствование. Всего будут обследованы 160 человек. На эти цели выделяется более 100 тысяч рублей, сообщается в техзадании к закупке в сервисе «Сбербанк-АСТ».
«Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования работников патолого-анатомических отделений Пермского края. Стоимость одного обследования — 650 рублей, количество — 160 штук. Начальная и максимальная цена контракта — 104 тысячи рублей», — указано в конкурсном техзадании.
В списке подлежащих обследованию сотрудников указаны врачи-патологоанатомы, фельдшеры-лаборанты, санитары, медсестры и водители. Освидетельствование работников проводится с целью определения их пригодности по состоянию психического здоровья к определенным видам работ согласно приказу Минздрава РФ.
Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на оказание услуг по психиатрическому обследованию сотрудников объявила Нытвенская районная больница. По итогам освидетельствования будет принято решение о допуске врачей к выполнению их должностных обязанностей.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.