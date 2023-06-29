Пермских патологоанатомов массово отправят на проверку у психиатров

В Пермском крае проведут психиатрическое обследование сотрудников патолого-анатомических отделений
© Служба новостей «URA.RU»
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Хирургическая операция с помощью роботизированного ассистента в ГКБ №40. Екатернибург, госпиталь, больной, каталка, больничный коридор, медперсонал, операция, лечение, медицина, хирургическое отделение, клиника, санитары, больница, медицинское учреждение, реанимация, пациент, каталка больничная
Психиатрическому обследованию подлежат патологоанатомы, санитары, медсестры и другие сотрудники Фото:

Сотрудники патолого-анатомических отделений Пермского края пройдут обязательное психиатрическое освидетельствование. Всего будут обследованы 160 человек. На эти цели выделяется более 100 тысяч рублей, сообщается в техзадании к закупке в сервисе «Сбербанк-АСТ».

«Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования работников патолого-анатомических отделений Пермского края. Стоимость одного обследования — 650 рублей, количество — 160 штук. Начальная и максимальная цена контракта — 104 тысячи рублей», — указано в конкурсном техзадании.

В списке подлежащих обследованию сотрудников указаны врачи-патологоанатомы, фельдшеры-лаборанты, санитары, медсестры и водители. Освидетельствование работников проводится с целью определения их пригодности по состоянию психического здоровья к определенным видам работ согласно приказу Минздрава РФ.

Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на оказание услуг по психиатрическому обследованию сотрудников объявила Нытвенская районная больница. По итогам освидетельствования будет принято решение о допуске врачей к выполнению их должностных обязанностей.

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Сотрудники патолого-анатомических отделений Пермского края пройдут обязательное психиатрическое освидетельствование. Всего будут обследованы 160 человек. На эти цели выделяется более 100 тысяч рублей, сообщается в техзадании к закупке в сервисе «Сбербанк-АСТ». «Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования работников патолого-анатомических отделений Пермского края. Стоимость одного обследования — 650 рублей, количество — 160 штук. Начальная и максимальная цена контракта — 104 тысячи рублей», — указано в конкурсном техзадании. В списке подлежащих обследованию сотрудников указаны врачи-патологоанатомы, фельдшеры-лаборанты, санитары, медсестры и водители. Освидетельствование работников проводится с целью определения их пригодности по состоянию психического здоровья к определенным видам работ согласно приказу Минздрава РФ. Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на оказание услуг по психиатрическому обследованию сотрудников объявила Нытвенская районная больница. По итогам освидетельствования будет принято решение о допуске врачей к выполнению их должностных обязанностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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