Пермских патологоанатомов массово отправят на проверку у психиатров

В Пермском крае проведут психиатрическое обследование сотрудников патолого-анатомических отделений

Психиатрическому обследованию подлежат патологоанатомы, санитары, медсестры и другие сотрудники Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники патолого-анатомических отделений Пермского края пройдут обязательное психиатрическое освидетельствование. Всего будут обследованы 160 человек. На эти цели выделяется более 100 тысяч рублей, сообщается в техзадании к закупке в сервисе «Сбербанк-АСТ».

«Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования работников патолого-анатомических отделений Пермского края. Стоимость одного обследования — 650 рублей, количество — 160 штук. Начальная и максимальная цена контракта — 104 тысячи рублей», — указано в конкурсном техзадании.

В списке подлежащих обследованию сотрудников указаны врачи-патологоанатомы, фельдшеры-лаборанты, санитары, медсестры и водители. Освидетельствование работников проводится с целью определения их пригодности по состоянию психического здоровья к определенным видам работ согласно приказу Минздрава РФ.

Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на оказание услуг по психиатрическому обследованию сотрудников объявила Нытвенская районная больница. По итогам освидетельствования будет принято решение о допуске врачей к выполнению их должностных обязанностей.