Врачей пермской больницы массово отправят на проверку у психиатра

По итогам обследования будет принято решение о профпригодности сотрудников больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае ГБУ здравоохранения «Нытвенская районная больница» объявило конкурс на оказание услуг по психиатрическому обследованию всех своих сотрудников. По его итогам будет принято решение о допуске врачей к выполнению их должностных обязанностей. Начальная и максимальная цена контракта — более 100 тысяч рублей, сообщается в конкурсной документации, опубликованной в сервисе «Сбербанк-АСТ».

«Освидетельствование работника проводится с целью определения его пригодности по состоянию психического здоровья к осуществлению отдельных видов деятельности. Состав оказываемых услуг: прием врача-психиатра, сбор жалоб, психопатологическое обследование», — указано в техзадании к госзакупке.

Также уточняется, психиатрическое обследование сотрудников медицинских учреждений проводится в соответствии с приказами федерального и регионального министерств здравоохранения. Среди требований к исполнителю указано обязательное наличие лицензии на медицинскую деятельность. Итоги конкурса планируют подвести 28 декабря, сроки оказания услуг — в течении трех месяцев с момента подписания контракта.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми сотрудников оборонного завода «ОДК-СТАР» проверят на наличие онкологических заболеваний. Такую акцию предприятие проводит впервые, в рамках сотрудничества с пермским краевым онкоцентром.