Врачей пермской больницы массово отправят на проверку у психиатра

В Пермском крае ГБУ здравоохранения «Нытвенская районная больница» объявило конкурс на оказание услуг по психиатрическому обследованию всех своих сотрудников. По его итогам будет принято решение о допуске врачей к выполнению их должностных обязанностей. Начальная и максимальная цена контракта — более 100 тысяч рублей, сообщается в конкурсной документации, опубликованной в сервисе «Сбербанк-АСТ».
«Освидетельствование работника проводится с целью определения его пригодности по состоянию психического здоровья к осуществлению отдельных видов деятельности. Состав оказываемых услуг: прием врача-психиатра, сбор жалоб, психопатологическое обследование», — указано в техзадании к госзакупке.
Также уточняется, психиатрическое обследование сотрудников медицинских учреждений проводится в соответствии с приказами федерального и регионального министерств здравоохранения. Среди требований к исполнителю указано обязательное наличие лицензии на медицинскую деятельность. Итоги конкурса планируют подвести 28 декабря, сроки оказания услуг — в течении трех месяцев с момента подписания контракта.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми сотрудников оборонного завода «ОДК-СТАР» проверят на наличие онкологических заболеваний. Такую акцию предприятие проводит впервые, в рамках сотрудничества с пермским краевым онкоцентром.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал Большая Пермь.
В Пермском крае ГБУ здравоохранения «Нытвенская районная больница» объявило конкурс на оказание услуг по психиатрическому обследованию всех своих сотрудников. По его итогам будет принято решение о допуске врачей к выполнению их должностных обязанностей. Начальная и максимальная цена контракта — более 100 тысяч рублей, сообщается в конкурсной документации, опубликованной в сервисе «Сбербанк-АСТ». «Освидетельствование работника проводится с целью определения его пригодности по состоянию психического здоровья к осуществлению отдельных видов деятельности. Состав оказываемых услуг: прием врача-психиатра, сбор жалоб, психопатологическое обследование», — указано в техзадании к госзакупке. Также уточняется, психиатрическое обследование сотрудников медицинских учреждений проводится в соответствии с приказами федерального и регионального министерств здравоохранения. Среди требований к исполнителю указано обязательное наличие лицензии на медицинскую деятельность. Итоги конкурса планируют подвести 28 декабря, сроки оказания услуг — в течении трех месяцев с момента подписания контракта. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми сотрудников оборонного завода «ОДК-СТАР» проверят на наличие онкологических заболеваний. Такую акцию предприятие проводит впервые, в рамках сотрудничества с пермским краевым онкоцентром.