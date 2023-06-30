Кулеба: для Европы будет самоубийством не принять Украину в свои ряды

01 июля 2023 в 02:53 Размер текста - 17 +

НАТО и Украина должны прийти к взаимопониманию, считает Кулеба Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Для Европы станет самоубийством непринятие Украины в НАТО. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что пока украинская сторона не станет членом альянса, будет существовать угроза вооруженного конфликта. «Для Европы было бы самоубийством не принять Украину в НАТО после завершения войны. Потому что это будет означать, что возможность войны постоянно будет висеть над головой», — заявил Кулеба в эфире телеканала Welt . По его словам, страны НАТО и Украины должны прийти к взаимопониманию. Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинцев начали готовить к отказу от принятия государства в НАТО. При этом он отметил, что Украина защищает Запада, так как обладает западным оружием, передает «Царьград».

Для Европы станет самоубийством непринятие Украины в НАТО. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что пока украинская сторона не станет членом альянса, будет существовать угроза вооруженного конфликта. «Для Европы было бы самоубийством не принять Украину в НАТО после завершения войны. Потому что это будет означать, что возможность войны постоянно будет висеть над головой», — заявил Кулеба в эфире телеканала Welt. По его словам, страны НАТО и Украины должны прийти к взаимопониманию. Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинцев начали готовить к отказу от принятия государства в НАТО. При этом он отметил, что Украина защищает Запада, так как обладает западным оружием, передает «Царьград».