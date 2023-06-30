30 июня 2023

Кулеба: для Европы будет самоубийством не принять Украину в свои ряды

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, нато, флаг, брюссель, stock
НАТО и Украина должны прийти к взаимопониманию, считает Кулеба Фото:

Для Европы станет самоубийством непринятие Украины в НАТО. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что пока украинская сторона не станет членом альянса, будет существовать угроза вооруженного конфликта.

«Для Европы было бы самоубийством не принять Украину в НАТО после завершения войны. Потому что это будет означать, что возможность войны постоянно будет висеть над головой», — заявил Кулеба в эфире телеканала Welt. По его словам, страны НАТО и Украины должны прийти к взаимопониманию.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинцев начали готовить к отказу от принятия государства в НАТО. При этом он отметил, что Украина защищает Запада, так как обладает западным оружием, передает «Царьград».

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Для Европы станет самоубийством непринятие Украины в НАТО. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что пока украинская сторона не станет членом альянса, будет существовать угроза вооруженного конфликта. «Для Европы было бы самоубийством не принять Украину в НАТО после завершения войны. Потому что это будет означать, что возможность войны постоянно будет висеть над головой», — заявил Кулеба в эфире телеканала Welt. По его словам, страны НАТО и Украины должны прийти к взаимопониманию. Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинцев начали готовить к отказу от принятия государства в НАТО. При этом он отметил, что Украина защищает Запада, так как обладает западным оружием, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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