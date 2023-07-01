Жену главы Хакасии наказали за неповиновение полиции

01 июля 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

У жены главы Хакасии не оказалось полиса ОСАГО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Супруга главы Республики Хакасия Светлана Коновалова была привлечена к административному наказанию за неповиновение требованию сотрудника полиции. У женщины отсутствовал полис ОСАГО. «Светлана Коновалова была привлечена к административной ответственности по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции», — сообщает telegram-канал «СИЛОВИКИ». Там добавили, что автомобиль, которым управляла Коновалова, был остановлен сотрудником ГИБДД для проверки документов. У супруги главы Хакасии отсутствовал полис ОСАГО, но вместо того, чтобы сотрудничать и принять указания правоохранителя, она начала вести себя агрессивно и неприемлемо, обзывая инспектора. Санкция статьи КоАП предусматривает штраф до четырех тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Этот случай стал еще одним проявлением хамства со стороны Светланы Коноваловой, передали в telegram-канале. В пример приводят ее неподобающие высказывания в школьном чате и попытки вымогательства бесплатной путевки в детский лагерь для своего сына. URA.RU направило запрос в правительство Республики Хакасия и региональное отделение МВД для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Супруга главы Республики Хакасия Светлана Коновалова была привлечена к административному наказанию за неповиновение требованию сотрудника полиции. У женщины отсутствовал полис ОСАГО. «Светлана Коновалова была привлечена к административной ответственности по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции», — сообщает telegram-канал «СИЛОВИКИ». Там добавили, что автомобиль, которым управляла Коновалова, был остановлен сотрудником ГИБДД для проверки документов. У супруги главы Хакасии отсутствовал полис ОСАГО, но вместо того, чтобы сотрудничать и принять указания правоохранителя, она начала вести себя агрессивно и неприемлемо, обзывая инспектора. Санкция статьи КоАП предусматривает штраф до четырех тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Этот случай стал еще одним проявлением хамства со стороны Светланы Коноваловой, передали в telegram-канале. В пример приводят ее неподобающие высказывания в школьном чате и попытки вымогательства бесплатной путевки в детский лагерь для своего сына. URA.RU направило запрос в правительство Республики Хакасия и региональное отделение МВД для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.