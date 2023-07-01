Жену главы Хакасии наказали за неповиновение полиции

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Фестиваль военных духовых оркестров "Фанфары Прикамья". Пермь, инспектор дпс, жезл дпс, инспектор гибдд
У жены главы Хакасии не оказалось полиса ОСАГО Фото:

Супруга главы Республики Хакасия Светлана Коновалова была привлечена к административному наказанию за неповиновение требованию сотрудника полиции. У женщины отсутствовал полис ОСАГО.

«Светлана Коновалова была привлечена к административной ответственности по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции», — сообщает telegram-канал «СИЛОВИКИ». Там добавили, что автомобиль, которым управляла Коновалова, был остановлен сотрудником ГИБДД для проверки документов. У супруги главы Хакасии отсутствовал полис ОСАГО, но вместо того, чтобы сотрудничать и принять указания правоохранителя, она начала вести себя агрессивно и неприемлемо, обзывая инспектора. Санкция статьи КоАП предусматривает штраф до четырех тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

Этот случай стал еще одним проявлением хамства со стороны Светланы Коноваловой, передали в telegram-канале. В пример приводят ее неподобающие высказывания в школьном чате и попытки вымогательства бесплатной путевки в детский лагерь для своего сына.

URA.RU направило запрос в правительство Республики Хакасия и региональное отделение МВД для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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Супруга главы Республики Хакасия Светлана Коновалова была привлечена к административному наказанию за неповиновение требованию сотрудника полиции. У женщины отсутствовал полис ОСАГО. «Светлана Коновалова была привлечена к административной ответственности по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции», — сообщает telegram-канал «СИЛОВИКИ». Там добавили, что автомобиль, которым управляла Коновалова, был остановлен сотрудником ГИБДД для проверки документов. У супруги главы Хакасии отсутствовал полис ОСАГО, но вместо того, чтобы сотрудничать и принять указания правоохранителя, она начала вести себя агрессивно и неприемлемо, обзывая инспектора. Санкция статьи КоАП предусматривает штраф до четырех тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Этот случай стал еще одним проявлением хамства со стороны Светланы Коноваловой, передали в telegram-канале. В пример приводят ее неподобающие высказывания в школьном чате и попытки вымогательства бесплатной путевки в детский лагерь для своего сына. URA.RU направило запрос в правительство Республики Хакасия и региональное отделение МВД для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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