В Ханты-Мансийске появилась умная квартира для незрячей девушки

28 июня 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске ввели третью умную квартиру для инвалида Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийске презентовали новую умную квартиру для девушки со 100 процентной потерей зрения. Жилье оснащено датчиками и голосовым помощником. Об этом на координационном совете представительных органов власти сообщила уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова, передает журналист URA.RU с места события. «Недавно в Ханты-Мансийске девушка Анна со 100 процентной потерей зрения получила новое умное жилье. Специально для нее в квартире установили световые датчики. Они подают сигнал, как только открывается дверь, окно или кто-то звонит в домофон. Вся техника синхронизирована с голосовым помощником „Алиса“, которая может включить, например, свет или чайник. Запрограммировать можно любую технику. А на полу есть датчики на утечку воды, а на потолке для возникновения задымления или возгорания. Эта уже третья умная квартира в городе», — рассказали журналисту URA.RU на совете. При этом все удобства для Анны начинаются уже в подъезде. На полу нанесена специальная тактильная разметка, почувствовав которую, хозяйка может быстро добраться до двери квартиры. Еще на входе в коридоре установлена табличка со схемой комнат шрифтом Брайля (рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящим людям). По словам Натальи Стребковой, если понадобиться еще какое-либо дополнительное оснащение, то его установят. А постоянная работа с хозяевами поможет властям сделать жизнь людей с ОВЗ комфортнее. Ко всему прочему, до конца этого года в городе планируют реализовать четвертую умную квартиру для инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске продемонстрировали новую умную квартиру, которую организовали для мужчины с поражением опорно-двигательного аппарата. В квартире через телефон можно управлять светом и шторами на окнах. Также должны установить видеодомофон. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийске презентовали новую умную квартиру для девушки со 100 процентной потерей зрения. Жилье оснащено датчиками и голосовым помощником. Об этом на координационном совете представительных органов власти сообщила уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова, передает журналист URA.RU с места события. «Недавно в Ханты-Мансийске девушка Анна со 100 процентной потерей зрения получила новое умное жилье. Специально для нее в квартире установили световые датчики. Они подают сигнал, как только открывается дверь, окно или кто-то звонит в домофон. Вся техника синхронизирована с голосовым помощником „Алиса“, которая может включить, например, свет или чайник. Запрограммировать можно любую технику. А на полу есть датчики на утечку воды, а на потолке для возникновения задымления или возгорания. Эта уже третья умная квартира в городе», — рассказали журналисту URA.RU на совете. При этом все удобства для Анны начинаются уже в подъезде. На полу нанесена специальная тактильная разметка, почувствовав которую, хозяйка может быстро добраться до двери квартиры. Еще на входе в коридоре установлена табличка со схемой комнат шрифтом Брайля (рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящим людям). По словам Натальи Стребковой, если понадобиться еще какое-либо дополнительное оснащение, то его установят. А постоянная работа с хозяевами поможет властям сделать жизнь людей с ОВЗ комфортнее. Ко всему прочему, до конца этого года в городе планируют реализовать четвертую умную квартиру для инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске продемонстрировали новую умную квартиру, которую организовали для мужчины с поражением опорно-двигательного аппарата. В квартире через телефон можно управлять светом и шторами на окнах. Также должны установить видеодомофон.