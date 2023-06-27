27 июня 2023
26 июня 2023

В Ханты-Мансийске появилась умная квартира для незрячей девушки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему недвижимость. Курган, ипотека, вторичное жилье, дом, многоквартирный дом, квартиры, вторжилье
В Ханты-Мансийске ввели третью умную квартиру для инвалида Фото:

В Ханты-Мансийске презентовали новую умную квартиру для девушки со 100 процентной потерей зрения. Жилье оснащено датчиками и голосовым помощником. Об этом на координационном совете представительных органов власти сообщила уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова, передает журналист URA.RU с места события.

«Недавно в Ханты-Мансийске девушка Анна со 100 процентной потерей зрения получила новое умное жилье. Специально для нее в квартире установили световые датчики. Они подают сигнал, как только открывается дверь, окно или кто-то звонит в домофон. Вся техника синхронизирована с голосовым помощником „Алиса“, которая может включить, например, свет или чайник. Запрограммировать можно любую технику. А на полу есть датчики на утечку воды, а на потолке для возникновения задымления или возгорания. Эта уже третья умная квартира в городе», — рассказали журналисту URA.RU на совете.

При этом все удобства для Анны начинаются уже в подъезде. На полу нанесена специальная тактильная разметка, почувствовав которую, хозяйка может быстро добраться до двери квартиры. Еще на входе в коридоре установлена табличка со схемой комнат шрифтом Брайля (рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящим людям).

По словам Натальи Стребковой, если понадобиться еще какое-либо дополнительное оснащение, то его установят. А постоянная работа с хозяевами поможет властям сделать жизнь людей с ОВЗ комфортнее. Ко всему прочему, до конца этого года в городе планируют реализовать четвертую умную квартиру для инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске продемонстрировали новую умную квартиру, которую организовали для мужчины с поражением опорно-двигательного аппарата. В квартире через телефон можно управлять светом и шторами на окнах. Также должны установить видеодомофон.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске презентовали новую умную квартиру для девушки со 100 процентной потерей зрения. Жилье оснащено датчиками и голосовым помощником. Об этом на координационном совете представительных органов власти сообщила уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова, передает журналист URA.RU с места события. «Недавно в Ханты-Мансийске девушка Анна со 100 процентной потерей зрения получила новое умное жилье. Специально для нее в квартире установили световые датчики. Они подают сигнал, как только открывается дверь, окно или кто-то звонит в домофон. Вся техника синхронизирована с голосовым помощником „Алиса“, которая может включить, например, свет или чайник. Запрограммировать можно любую технику. А на полу есть датчики на утечку воды, а на потолке для возникновения задымления или возгорания. Эта уже третья умная квартира в городе», — рассказали журналисту URA.RU на совете. При этом все удобства для Анны начинаются уже в подъезде. На полу нанесена специальная тактильная разметка, почувствовав которую, хозяйка может быстро добраться до двери квартиры. Еще на входе в коридоре установлена табличка со схемой комнат шрифтом Брайля (рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящим людям). По словам Натальи Стребковой, если понадобиться еще какое-либо дополнительное оснащение, то его установят. А постоянная работа с хозяевами поможет властям сделать жизнь людей с ОВЗ комфортнее. Ко всему прочему, до конца этого года в городе планируют реализовать четвертую умную квартиру для инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске продемонстрировали новую умную квартиру, которую организовали для мужчины с поражением опорно-двигательного аппарата. В квартире через телефон можно управлять светом и шторами на окнах. Также должны установить видеодомофон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...