СК начал проверку из-за обрушения части дома в Пермском крае

СК установит причины произошедшего (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Верещагинский следственный отдел СК РФ по Пермскому краю начал проверку из-за обрушения стены аварийного общежития. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

«Проводится процессуальная проверка по факту обрушения несущей стены аварийного здания. На данный момент следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение», — сообщается на сайте ведомства. В результате произошедшего повреждено две квартиры.

Ранее URA.RU писало, что в Верещагино (Пермский край) обрушилась часть аварийного общежития. Расселение запланировано на 2025 год.