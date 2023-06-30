30 июня 2023

СК начал проверку из-за обрушения части дома в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Крематорий. Оцепление. Курган , оцепление, следственный комитет россии
СК установит причины произошедшего (архивное фото) Фото:

Верещагинский следственный отдел СК РФ по Пермскому краю начал проверку из-за обрушения стены аварийного общежития. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

«Проводится процессуальная проверка по факту обрушения несущей стены аварийного здания. На данный момент следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение», — сообщается на сайте ведомства. В результате произошедшего повреждено две квартиры.

Ранее URA.RU писало, что в Верещагино (Пермский край) обрушилась часть аварийного общежития. Расселение запланировано на 2025 год.

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Верещагинский следственный отдел СК РФ по Пермскому краю начал проверку из-за обрушения стены аварийного общежития. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства. «Проводится процессуальная проверка по факту обрушения несущей стены аварийного здания. На данный момент следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение», — сообщается на сайте ведомства. В результате произошедшего повреждено две квартиры. Ранее URA.RU писало, что в Верещагино (Пермский край) обрушилась часть аварийного общежития. Расселение запланировано на 2025 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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