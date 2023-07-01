Газопровод поврежден в Токмаке Запорожской области из-за атаки ВСУ

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Прекращено газоснабжение в четырех многоэтажных домах, одном общежитие, 57 домах частного сектора Фото:

Ударом, нанесенным ВСУ, поврежден газопровод в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщают региональные оперативные службы.

«В результате обстрела Токмака нацистами ВСУ поврежден газопровод. Подача газа отключена в четырех многоэтажных домах, одном общежитие, 57 домах частного сектора», — передает ТАСС сообщение оперативной службы.

Ранее URA.RU рассказало, что город Токмак в Запорожской области подвергся обстрелу ВСУ. Сообщалось о жертвах среди мирного населения. Один житель погиб, второй пострадал. На данный момент стало известно о том, что число погибших в Токмаке возросло до двух, пишет ТАСС.

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Ударом, нанесенным ВСУ, поврежден газопровод в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщают региональные оперативные службы. «В результате обстрела Токмака нацистами ВСУ поврежден газопровод. Подача газа отключена в четырех многоэтажных домах, одном общежитие, 57 домах частного сектора», — передает ТАСС сообщение оперативной службы. Ранее URA.RU рассказало, что город Токмак в Запорожской области подвергся обстрелу ВСУ. Сообщалось о жертвах среди мирного населения. Один житель погиб, второй пострадал. На данный момент стало известно о том, что число погибших в Токмаке возросло до двух, пишет ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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