Газопровод поврежден в Токмаке Запорожской области из-за атаки ВСУ 01 июля 2023 в 23:44 Размер текста - 17 + Прекращено газоснабжение в четырех многоэтажных домах, одном общежитие, 57 домах частного сектора Фото: Официальный сайт президента Украины Ударом, нанесенным ВСУ, поврежден газопровод в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщают региональные оперативные службы. «В результате обстрела Токмака нацистами ВСУ поврежден газопровод. Подача газа отключена в четырех многоэтажных домах, одном общежитие, 57 домах частного сектора», — передает ТАСС сообщение оперативной службы. Ранее URA.RU рассказало, что город Токмак в Запорожской области подвергся обстрелу ВСУ. Сообщалось о жертвах среди мирного населения. Один житель погиб, второй пострадал. На данный момент стало известно о том, что число погибших в Токмаке возросло до двух, пишет ТАСС. Ударом, нанесенным ВСУ, поврежден газопровод в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщают региональные оперативные службы. «В результате обстрела Токмака нацистами ВСУ поврежден газопровод. Подача газа отключена в четырех многоэтажных домах, одном общежитие, 57 домах частного сектора», — передает ТАСС сообщение оперативной службы. Ранее URA.RU рассказало, что город Токмак в Запорожской области подвергся обстрелу ВСУ. Сообщалось о жертвах среди мирного населения. Один житель погиб, второй пострадал. На данный момент стало известно о том, что число погибших в Токмаке возросло до двух, пишет ТАСС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям