Газопровод поврежден в Токмаке Запорожской области из-за атаки ВСУ

Прекращено газоснабжение в четырех многоэтажных домах, одном общежитие, 57 домах частного сектора
Ударом, нанесенным ВСУ, поврежден газопровод в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщают региональные оперативные службы.
«В результате обстрела Токмака нацистами ВСУ поврежден газопровод. Подача газа отключена в четырех многоэтажных домах, одном общежитие, 57 домах частного сектора», — передает ТАСС сообщение оперативной службы.
Ранее URA.RU рассказало, что город Токмак в Запорожской области подвергся обстрелу ВСУ. Сообщалось о жертвах среди мирного населения. Один житель погиб, второй пострадал. На данный момент стало известно о том, что число погибших в Токмаке возросло до двух, пишет ТАСС.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.