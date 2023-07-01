Бастрыкин заинтересовался историей мальчика из Челябинска, которого ударила тренер по карате

Александр Бастрыкин запросил доклад о причинах отказа в возбуждении дела Фото: Официальный сайт Совета Федерации

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался историей мальчика из Челябинска, который получил травмы от наставника на тренировке по карате. После этого ребенку потребовалась длительная реабилитация.

«Внимание Бастрыкина обращено на публикации в социальных медиа, в которых сообщается о получении восьмилетним мальчиком травмы головы во время тренировки по карате в Челябинске. В марте прошлого года тренер столкнулась с ребенком и нанесла ему удар по лицу во время спарринга с другим воспитанником. У пострадавшего были диагностированы серьезные телесные повреждения, в связи с чем ему потребовалась длительная реабилитация», — говорится в telegram-канале пресс-центра СКР.

Отмечается, что региональное следственное управление отказалось возбуждать уголовное дело по факту случившегося. Сейчас идет дополнительная проверка. Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить, по каким причинам было отказано в возбуждении уголовного дела.