В ХМАО устранили коммунальную аварию, оставившую без воды город

В Нефтеюганске (ХМАО) сотрудники коммунальных служб устранили за два часа аварию, оставившую без воды около 130 тысяч жителей. Об этом сообщает Департамент строительства и ЖКХ Югры в соцсети.
«Накануне вечером в Нефтеюганске на строящейся фильтровальной станции произошло повреждение центрального водопровода. Коммунальная авария затронула в общей сложности 130 тысяч человек. Через два часа после того, <…> запущено водоснабжение по резервной линии», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
Отмечается, что для жителей был сразу же организован подвоз питьевой воды. Инцидент был устранен в нормативные сроки. В настоящее время водоснабжение Нефтеюганска осуществляется в штатном режиме по основной линии.
Ранее в Сургуте удалось избежать серьезной коммунальной аварии на теплосетях. Причиной стало ДТП в районе проспекта Пролетарский, 10/1, где водитель автомобиля Hyundai Solaris на полном ходу врезался в защитное ограждение вдоль тепломагистрали. Отсутствие защиты повлекло бы за собой серьезное повреждение трубопровода с нарушением теплоснабжения восточной части города.
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