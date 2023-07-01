В ХМАО устранили коммунальную аварию, оставившую без воды город

02 июля 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

В результате ЧП без воды осталось около 130 тысяч человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) сотрудники коммунальных служб устранили за два часа аварию, оставившую без воды около 130 тысяч жителей. Об этом сообщает Департамент строительства и ЖКХ Югры в соцсети. «Накануне вечером в Нефтеюганске на строящейся фильтровальной станции произошло повреждение центрального водопровода. Коммунальная авария затронула в общей сложности 130 тысяч человек. Через два часа после того, <…> запущено водоснабжение по резервной линии», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается, что для жителей был сразу же организован подвоз питьевой воды. Инцидент был устранен в нормативные сроки. В настоящее время водоснабжение Нефтеюганска осуществляется в штатном режиме по основной линии. Ранее в Сургуте удалось избежать серьезной коммунальной аварии на теплосетях. Причиной стало ДТП в районе проспекта Пролетарский, 10/1, где водитель автомобиля Hyundai Solaris на полном ходу врезался в защитное ограждение вдоль тепломагистрали. Отсутствие защиты повлекло бы за собой серьезное повреждение трубопровода с нарушением теплоснабжения восточной части города.

В Нефтеюганске (ХМАО) сотрудники коммунальных служб устранили за два часа аварию, оставившую без воды около 130 тысяч жителей. Об этом сообщает Департамент строительства и ЖКХ Югры в соцсети. «Накануне вечером в Нефтеюганске на строящейся фильтровальной станции произошло повреждение центрального водопровода. Коммунальная авария затронула в общей сложности 130 тысяч человек. Через два часа после того, <…> запущено водоснабжение по резервной линии», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается, что для жителей был сразу же организован подвоз питьевой воды. Инцидент был устранен в нормативные сроки. В настоящее время водоснабжение Нефтеюганска осуществляется в штатном режиме по основной линии. Ранее в Сургуте удалось избежать серьезной коммунальной аварии на теплосетях. Причиной стало ДТП в районе проспекта Пролетарский, 10/1, где водитель автомобиля Hyundai Solaris на полном ходу врезался в защитное ограждение вдоль тепломагистрали. Отсутствие защиты повлекло бы за собой серьезное повреждение трубопровода с нарушением теплоснабжения восточной части города.