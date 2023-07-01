01 июля 2023
30 июня 2023

В ХМАО устранили коммунальную аварию, оставившую без воды город

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
В результате ЧП без воды осталось около 130 тысяч человек Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) сотрудники коммунальных служб устранили за два часа аварию, оставившую без воды около 130 тысяч жителей. Об этом сообщает Департамент строительства и ЖКХ Югры в соцсети.

«Накануне вечером в Нефтеюганске на строящейся фильтровальной станции произошло повреждение центрального водопровода. Коммунальная авария затронула в общей сложности 130 тысяч человек. Через два часа после того, <…> запущено водоснабжение по резервной линии», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

Отмечается, что для жителей был сразу же организован подвоз питьевой воды. Инцидент был устранен в нормативные сроки. В настоящее время водоснабжение Нефтеюганска осуществляется в штатном режиме по основной линии.

Ранее в Сургуте удалось избежать серьезной коммунальной аварии на теплосетях. Причиной стало ДТП в районе проспекта Пролетарский, 10/1, где водитель автомобиля Hyundai Solaris на полном ходу врезался в защитное ограждение вдоль тепломагистрали. Отсутствие защиты повлекло бы за собой серьезное повреждение трубопровода с нарушением теплоснабжения восточной части города.

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В Нефтеюганске (ХМАО) сотрудники коммунальных служб устранили за два часа аварию, оставившую без воды около 130 тысяч жителей. Об этом сообщает Департамент строительства и ЖКХ Югры в соцсети. «Накануне вечером в Нефтеюганске на строящейся фильтровальной станции произошло повреждение центрального водопровода. Коммунальная авария затронула в общей сложности 130 тысяч человек. Через два часа после того, <…> запущено водоснабжение по резервной линии», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается, что для жителей был сразу же организован подвоз питьевой воды. Инцидент был устранен в нормативные сроки. В настоящее время водоснабжение Нефтеюганска осуществляется в штатном режиме по основной линии. Ранее в Сургуте удалось избежать серьезной коммунальной аварии на теплосетях. Причиной стало ДТП в районе проспекта Пролетарский, 10/1, где водитель автомобиля Hyundai Solaris на полном ходу врезался в защитное ограждение вдоль тепломагистрали. Отсутствие защиты повлекло бы за собой серьезное повреждение трубопровода с нарушением теплоснабжения восточной части города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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