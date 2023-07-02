Замах мусора разносится по всей улице
В Нефтеюганске (ХМАО) двое мужчин приезжают на машине с прицепом и выбрасывают все ее содержимое возле мусорных баков. Об этом сообщают жители города в социальных сетях.
«Двое мужчин вываливают мусор возле помойки вместо того чтобы выкинуть в бак. Потом на всю улицу воняет. Это вообще нормально!» — пишут жители ближайших домов в telegram-канале «Это Юганск, детка!».
Агентство направило запрос в пресс-службу администрацию города. Ответ на него ожидается.
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