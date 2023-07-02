02 июля 2023
01 июля 2023
30 июня 2023

Жители Нефтеюганска жалуются на мужчин, которые засоряют улицы города. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цыгане. Керамзитный посёлок. Курган , строительный мусор, цыганский поселок
Замах мусора разносится по всей улице Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) двое мужчин приезжают на машине с прицепом и выбрасывают все ее содержимое возле мусорных баков. Об этом сообщают жители города в социальных сетях.

«Двое мужчин вываливают мусор возле помойки вместо того чтобы выкинуть в бак. Потом на всю улицу воняет. Это вообще нормально!» — пишут жители ближайших домов в telegram-канале «Это Юганск, детка!».

Агентство направило запрос в пресс-службу администрацию города. Ответ на него ожидается.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нефтеюганске (ХМАО) двое мужчин приезжают на машине с прицепом и выбрасывают все ее содержимое возле мусорных баков. Об этом сообщают жители города в социальных сетях. «Двое мужчин вываливают мусор возле помойки вместо того чтобы выкинуть в бак. Потом на всю улицу воняет. Это вообще нормально!» — пишут жители ближайших домов в telegram-канале «Это Юганск, детка!». Агентство направило запрос в пресс-службу администрацию города. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...