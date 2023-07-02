Челябинский олигарх вошел в топ-500 «Индекса миллиардеров» от Bloomberg

Bloomberg: за 2023 год капитал главы ММК Рашникова превысил 9 млрд долларов

Виктор Рашников стал еще богаче Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников стал одним из 24 россиян, вошедших в топ-500 «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index). Рейтинг составлен на основе стоимости акций компаний.

Капитал Рашникова оценивается в 9,02 миллиарда долларов. С начала 2023 года он стал богаче на 483 миллионов долларов.

Всего с начала года российские миллиардеры стали богаче на 16,5 миллиарда долларов. Самым успешным стал основатель «Лукойла» Вагит Алекперов (+ 4,8 миллиарда долларов), капитал которого достиг 20,2 миллиарда долларов. Замыкает список миллиардеров из РФ основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий. С начала года он заработал 542 миллиона долларов, но общий размер его капитала оценивается в 5,28 миллиарда долларов.

Индекс миллиардеров Bloomberg — это ежедневный рейтинг самых богатых людей мира. Цифры обновляются в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке.