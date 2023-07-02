02 июля 2023

Челябинский олигарх вошел в топ-500 «Индекса миллиардеров» от Bloomberg

Bloomberg: за 2023 год капитал главы ММК Рашникова превысил 9 млрд долларов
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Николая Цуканова на ММК. Челябинская область, Магнитогорск, портрет, рашников виктор
Виктор Рашников стал еще богаче Фото:

Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников стал одним из 24 россиян, вошедших в топ-500 «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index). Рейтинг составлен на основе стоимости акций компаний.

Капитал Рашникова оценивается в 9,02 миллиарда долларов. С начала 2023 года он стал богаче на 483 миллионов долларов.

Всего с начала года российские миллиардеры стали богаче на 16,5 миллиарда долларов. Самым успешным стал основатель «Лукойла» Вагит Алекперов (+ 4,8 миллиарда долларов), капитал которого достиг 20,2 миллиарда долларов. Замыкает список миллиардеров из РФ основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий. С начала года он заработал 542 миллиона долларов, но общий размер его капитала оценивается в 5,28 миллиарда долларов.

Индекс миллиардеров Bloomberg — это ежедневный рейтинг самых богатых людей мира. Цифры обновляются в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке.

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Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников стал одним из 24 россиян, вошедших в топ-500 «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index). Рейтинг составлен на основе стоимости акций компаний. Капитал Рашникова оценивается в 9,02 миллиарда долларов. С начала 2023 года он стал богаче на 483 миллионов долларов. Всего с начала года российские миллиардеры стали богаче на 16,5 миллиарда долларов. Самым успешным стал основатель «Лукойла» Вагит Алекперов (+ 4,8 миллиарда долларов), капитал которого достиг 20,2 миллиарда долларов. Замыкает список миллиардеров из РФ основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий. С начала года он заработал 542 миллиона долларов, но общий размер его капитала оценивается в 5,28 миллиарда долларов. Индекс миллиардеров Bloomberg — это ежедневный рейтинг самых богатых людей мира. Цифры обновляются в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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