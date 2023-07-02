В эфире Первого канала челябинец отказался платить алименты чужой дочери

03 июля 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

С мужчины сняли обязательства по алиментам, но оставили накопившийся за годы долг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Троицка Челябинской области Виктор Щербаков на шоу «Мужское / женское» Первого канала рассказал, что не согласен с долгом более двух миллионов рублей по алиментам приемной дочери Александры. В выпуске, который выйдет в эфир 3 июля, мужчина прошел полиграф и тест ДНК. «Года два-три назад подкинули листок странный. Там было написано, что Саша не моя дочь. Алименты сняли частично, а долг за прошлые годы остался», — рассказал Щербаков. Остальные участники программы заявляют, что Щербаков знал об отсутствии родства с Александрой с ее рождения, но решил удочерить девочку. Ее мать просила отказаться Виктора от родительских прав, чтобы получать пособие. Мужчина не стал этого делать и Юлия оформила алименты. За годы накопился долг свыше двух миллионов рублей. Обязательства по алиментам сняли, но задолженность осталась. «Освободить с 16 марта 2022 года Виктора Щербакова от уплаты алиментов в пользу Юлии Сайфутдиновой на содержание Александры Щербаковой. Отказать Виктору Щербакову в освобождении от уплаты задолженности», — гласит решение суда, представленное в выпуске. Полиграф показал, что мужчина изначально знал о том, что ребенок не его. Эксперт считает, что на Щербакова влияет его новая сожительница Наталья.

Житель Троицка Челябинской области Виктор Щербаков на шоу «Мужское / женское» Первого канала рассказал, что не согласен с долгом более двух миллионов рублей по алиментам приемной дочери Александры. В выпуске, который выйдет в эфир 3 июля, мужчина прошел полиграф и тест ДНК. «Года два-три назад подкинули листок странный. Там было написано, что Саша не моя дочь. Алименты сняли частично, а долг за прошлые годы остался», — рассказал Щербаков. Остальные участники программы заявляют, что Щербаков знал об отсутствии родства с Александрой с ее рождения, но решил удочерить девочку. Ее мать просила отказаться Виктора от родительских прав, чтобы получать пособие. Мужчина не стал этого делать и Юлия оформила алименты. За годы накопился долг свыше двух миллионов рублей. Обязательства по алиментам сняли, но задолженность осталась. «Освободить с 16 марта 2022 года Виктора Щербакова от уплаты алиментов в пользу Юлии Сайфутдиновой на содержание Александры Щербаковой. Отказать Виктору Щербакову в освобождении от уплаты задолженности», — гласит решение суда, представленное в выпуске. Полиграф показал, что мужчина изначально знал о том, что ребенок не его. Эксперт считает, что на Щербакова влияет его новая сожительница Наталья.