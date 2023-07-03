Челябинский губернатор Текслер доложил Голиковой о ситуации в регионе

Алексей Текслер встретился в Москве с «социальным» вице-премьером Татьяной Голиковой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова провела рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Глава региона доложил ей о ситуации в социальной сфере региона, в том числе здравоохранении, образовании и поддержке участников СВО, сообщили 3 июля URA.RU в пресс-службе областного правительства.

«Глава региона прежде всего остановился на темах здравоохранения, образования и государственной поддержке участников СВО и их семей. Он сообщил, что в 2023 году запланировано строительство 58 фельдшерских пунктов и офисов врачей общей практики. Также будут введены семь новых школ (три уже открыты) и продолжится строительство еще шести, а 11 школ капитально отремонтируют», — пояснили в пресс-службе.

Текслер проинформировал Голикову, что госэкспертиза одобрила проект детского хирургического корпуса областной детской больницы в Челябинске и проверяет проектно-сметную документацию проекта многопрофильного медцентра в Магнитогорске. Также в Челябинске подходит к концу обновление военного госпиталя, и до конца года заработает центр реабилитации военнослужащих, получивших ранения или инвалидность.